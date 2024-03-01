Песков: Карлсона в России не обращали в свою веру

Песков: Журналист Карлсон много не понимает о России, но его «не обращали в свою веру»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что у журналиста свое мировоззрение и с «очень-очень многим у нас в стране он категорически не согласен», передает ТАСС.

Песков пояснил, что Карлсон – американец, поэтому многое не понимает, но он слушает и этим отличается от других.

При этом факт того, что Карлсон брал интервью у Путина не означает, что его кто-то пытался обратить в свою веру.

Карсона выгодно отличает то, что он хочет слушать разные точки зрения и доводить их до своей аудитории.

Журналист ранее заявил, что денацификация Украины, о которой во время интервью говорил Путин, «одна из самых глупых вещей».

Ранее Карлсон заявил, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России.