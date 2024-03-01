Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Песков: Карлсона в России не обращали в свою веру
Песков: Журналист Карлсон много не понимает о России, но его «не обращали в свою веру»
Американский журналист Такер Карлсон многое не понимает о России, но «в свою веру» его никто не обращал, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона о денацификации Украины.
Он пояснил, что у журналиста свое мировоззрение и с «очень-очень многим у нас в стране он категорически не согласен», передает ТАСС.
Песков пояснил, что Карлсон – американец, поэтому многое не понимает, но он слушает и этим отличается от других.
При этом факт того, что Карлсон брал интервью у Путина не означает, что его кто-то пытался обратить в свою веру.
Карсона выгодно отличает то, что он хочет слушать разные точки зрения и доводить их до своей аудитории.
Журналист ранее заявил, что денацификация Украины, о которой во время интервью говорил Путин, «одна из самых глупых вещей».
Ранее Карлсон заявил, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России.