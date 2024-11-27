Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

Три сценария торговой войны Трампа с Китаем Избранный президент США Дональд Трамп предпринял атаку на соседей – Мексику и Канаду, а еще, конечно, на своего основного экономического противника – Китай. Трамп пригрозил ввести пошлины на все товары из этих стран. Эксперты называют три варианта развития торговой войны между США и Китаем. Самый жесткий вариант неминуемо приведет к мировому кризису. Как это повлияет на Россию и российскую валюту? Подробности Перейти в раздел

Британского шпиона раскрыли анкетные данные Москва лишила аккредитации второго секретаря политотдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ заявила об участии британца в разведывательно-подрывной деятельности против России, а при въезде он указал о себе ложные данные. Несколько месяцев назад по обвинению в шпионаже страну покинули еще несколько британских дипломатов. Как отмечают эксперты, значительная часть сотрудников посольства традиционно «находится на службе внешней разведки MИ-6». Подробности Перейти в раздел

Почему украинцы выбирают жизнь в России Украинские политики и чиновники возмущены – уехавшие в свое время из зоны боевых действий граждане страны массово возвращаются домой. То есть на территории, которые сегодня являются частью Российской Федерации. Однако винить за это киевский режим может только себя: Украина фактически бросила переселенцев – в отличие от России. Подробности Перейти в раздел

Байден попробовал задуть ближневосточный пожар Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Западные СМИ называют это событие важнейшим достижением администрации Джо Байдена, однако среди экспертов обозначенные Вашингтоном меры вызывают много вопросов. В России и Израиле считают, что добытое Байденом перемирие не обеспечит стабилизацию региона, а «реальная политика» начнется после вступления в должность Дональда Трампа. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Дадут ли Зеленскому еще денег Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

Кто больше всех выиграет от победы Трампа Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

Как Трамп поступит с Украиной Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины? Перейти в раздел