На Украине рассказали о негативной реакции команды Трампа на предложения Ермака

На Украине отметили негативную реакцию команды Трампа на предложения Ермака и попытку «приукрасить» ситуацию на фронте

Tекст: Антон Антонов

Забелина заявила: «Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно».

По ее словам, к такой реакции следовало «готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Забелина также отметила, что Ермак при встрече рассказал о текущей ситуации на фронте, «приукрасив» ее. В результате «американская сторона была не совсем довольна той информацией», которую он изложил, поскольку у США «есть реальная ситуация». Она отметила, что продолжалась встреча недолго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома, включая будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца и будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.