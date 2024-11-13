  • Новость часаРоссийские войска освободили Ровнополь в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп поручил Маску и Рамасвами демонтаж американской бюрократии
    России предсказали дефицит электроэнергии в ближайшие пять лет
    «Королеву марафонов» Блиновскую признали банкротом
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
    Трамп предложил телеведущего на пост министра обороны США
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    29 комментариев
    13 ноября 2024, 12:22 • В мире

    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден?

    Дональд Трамп формирует внешнеполитический контур своей администрации. В частности, он уже предложил кандидатуру советника по нацбезопасности – им станет конгрессмен Майк Уолц.

    Профессиональный военный, отслуживший 27 лет. Зеленый берет (то есть спецназовец), награжденный четырьмя Бронзовыми звездами, из которых две он получил непосредственно за подвиги на поле боя.  «Блестящий и верный патриот», – как его называет спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Один  из самых влиятельных голосов в вопросах национальной безопасности на Капитолийском холме (то есть в Конгрессе), как утверждает издание The Washington Post.

    «Майк был ярым сторонником моей внешней политики «Америка прежде всего» и будет ярым сторонником нашего стремления к миру через силу», – говорил Трамп. Причем не только сторонником, но и, в какой-то степени, архитектором – ведь таков функционал советника по нацбезопасности. «В этой роли Майку Уолцу придется управлять целой серией геополитических конфликтов, которые станут частью второго срока Дональда Трампа», – поясняет CNN.

    Казалось бы, для России эта кандидатура не лучший выбор. Ведь Уолц является внешнеполитическим ястребом, который выступает за давление на Россию. 4 ноября (за сутки до президентских выборов) он обрисовал свой рецепт завершения войны на Украине.

    «В первую очередь надо ввести настоящие энергетические санкции против России. Россия по сути является заправочной станцией с ядерным оружием. Путин сейчас продает больше нефти и газа, чем до войны через Китай и Россию. А если объединить эти санкции со снятием ограничений в нашей энергетической отрасли и снятием запрета на экспорт нашего СПГ, то его экономика и военная машина быстро иссякнут», – заявлял конгрессмен.

    Однако, в общем и целом, Уолц является вполне приемлемой для России кандидатурой. Даже в чем-то выгодной. Как минимум по трем причинам.

    Во-первых, Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима. Скорее наоборот, призывает Вашингтон правильно выставить приоритеты.

    «В интересах ли Америки [столь большие траты в пользу Киева]? Собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?», – утверждает конгрессмен. Собственно, Уолц выступает за перекладывание бремени финансовой помощи киевскому режиму с США на ЕС – и это выгодно России. Ведь европейский Боливар не выдержит таких нагрузок. А значит надорвется и/или создаст серьезный дефицит денег в украинском бюджете и вооружений в украинской армии.

    Во-вторых, ястребизм Уолца касается не только и даже не столько России.

    Трамп назвал его «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и мирового терроризма» – и Россия тут не первая в списке его приоритетов. «Экзистенциальной» угрозой для Вашингтона Уолц назвал не Россию, а Китай, с которым США находятся, по его мнению, в состоянии холодной войны. Он призывал бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, выгонять Китай из Западного полушария, вооружать Тайвань – а также выступал за формирование антикитайского союза в составе Индии, Японии, Австралии и США.

    Такое же негативное отношение у него к Тегерану. «Уступка за уступкой Ирану – это то, что на самом деле дестабилизирует ситуацию», – говорил он. И даже поддерживал идею израильского удара по нефтяным и ядерным объектам Исламской республики. «Мы должны вернуться к политике максимального давления на Иран. Пока у них полно денег, они помогут Хезболле и ХАМАСу восстановиться», – говорил Уолц.

    А это значит, что при Уолце США могут переключиться с противостояние России на конфликты с Китаем и Ираном, тратя туда ресурсы и деньги.

    Китай и Иран, в свою очередь, будут сильнее нуждаться в российской поддержке, а значит еще больше станут уважать интересы Москвы.

    Наконец, в-третьих, Уолц не пойдет поперек воли Трампа. Он считается полным и абсолютным лоялистом, который будет подстраивать свои ястребиные взгляды под потребности действующей администрации Трампа. Так, в 2023 году он выступал за силовое противостояние мексиканским наркокартелям – в том числе и за счет «перемещения тысяч солдат, которые сейчас находятся за пределами Америки, к нашим южным рубежам».

    И если начальник в Белом доме скажет, что нужно искать компромисс с Москвой, то никаких бунтов Уолц устраивать не будет.

    Вообще должность советника по нацбезопасности администрации Трампа считалась «проклятой». Республиканцу не удавалось найти общий язык с двумя советниками по нацбезопасти – Джоном Болтоном и генералом Гербертом Макмастером. Во многом потому, что оба этих персонажа были не лоялистами, а представителями классического истеблишмента. В свою очередь с последним своим советником – Робертом О’Брайеном – Трамп сработался, поскольку О'Брайен был как раз лояльным.

    Так что бунтари Трампу не нужны. А вот лояльные ястребы придутся ко двору. Они уравновесят «изоляционистов» в администрации. С их помощью можно попытаться пугать тех соперников, с кем Трампу нужно договариваться – например, ту же Россию. Использовать стратегию «хороший полицейский-плохой полицейский». Которая будет рабочей только в том случае, если «плохой» четко знает свою роль и не собирается играть в собственную игру в интересах других хозяев.

    Джон Болтон играл бы. А вот Уолц, скорее всего, не будет. А значит, и его давление на Россию будет ограничиваться той степенью, которую выберет сам хозяин Белого дома. Ястреб останется ястребом, но – полностью ручным.

    Главное
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы русские!»
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    Названы сроки выборов нового президента Грузии
    Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    Телеведущий Алексей Зимин умер в Лондоне
    Десять военнослужащих сбежали из новосибирской воинской части на такси
    Дочь Кадырова объявила об увольнении директоров 11 школ в Чечне

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп выбрал «ястреба» для борьбы с Китаем

    Наиболее вероятным кандидатом на должность госсекретаря США при Дональде Трампе является сенатор от Флориды Марко Рубио, пишут американские СМИ. Обладая репутацией антикитайского и антииранского ястреба, он тем не менее является сторонником начала переговоров по украинскому кризису. Чего стоит ожидать от претендента на пост госсекретаря США? Подробности

    Перейти в раздел

    Странам СНГ установили российский «Пароль»

    Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль». В чем заключаются особенности этой системы, почему она становится общей для стран – участниц СНГ и по какой причине для Москвы принципиально важна ее работа за пределами границ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............