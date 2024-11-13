Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Дональд Трамп формирует внешнеполитический контур своей администрации. В частности, он уже предложил кандидатуру советника по нацбезопасности – им станет конгрессмен Майк Уолц.

Профессиональный военный, отслуживший 27 лет. Зеленый берет (то есть спецназовец), награжденный четырьмя Бронзовыми звездами, из которых две он получил непосредственно за подвиги на поле боя. «Блестящий и верный патриот», – как его называет спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Один из самых влиятельных голосов в вопросах национальной безопасности на Капитолийском холме (то есть в Конгрессе), как утверждает издание The Washington Post.

«Майк был ярым сторонником моей внешней политики «Америка прежде всего» и будет ярым сторонником нашего стремления к миру через силу», – говорил Трамп. Причем не только сторонником, но и, в какой-то степени, архитектором – ведь таков функционал советника по нацбезопасности. «В этой роли Майку Уолцу придется управлять целой серией геополитических конфликтов, которые станут частью второго срока Дональда Трампа», – поясняет CNN.

Казалось бы, для России эта кандидатура не лучший выбор. Ведь Уолц является внешнеполитическим ястребом, который выступает за давление на Россию. 4 ноября (за сутки до президентских выборов) он обрисовал свой рецепт завершения войны на Украине.

«В первую очередь надо ввести настоящие энергетические санкции против России. Россия по сути является заправочной станцией с ядерным оружием. Путин сейчас продает больше нефти и газа, чем до войны через Китай и Россию. А если объединить эти санкции со снятием ограничений в нашей энергетической отрасли и снятием запрета на экспорт нашего СПГ, то его экономика и военная машина быстро иссякнут», – заявлял конгрессмен.

Однако, в общем и целом, Уолц является вполне приемлемой для России кандидатурой. Даже в чем-то выгодной. Как минимум по трем причинам.

Во-первых, Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима. Скорее наоборот, призывает Вашингтон правильно выставить приоритеты.

«В интересах ли Америки [столь большие траты в пользу Киева]? Собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?», – утверждает конгрессмен. Собственно, Уолц выступает за перекладывание бремени финансовой помощи киевскому режиму с США на ЕС – и это выгодно России. Ведь европейский Боливар не выдержит таких нагрузок. А значит надорвется и/или создаст серьезный дефицит денег в украинском бюджете и вооружений в украинской армии.

Во-вторых, ястребизм Уолца касается не только и даже не столько России.

Трамп назвал его «экспертом по угрозам, исходящим от Китая, России, Ирана и мирового терроризма» – и Россия тут не первая в списке его приоритетов. «Экзистенциальной» угрозой для Вашингтона Уолц назвал не Россию, а Китай, с которым США находятся, по его мнению, в состоянии холодной войны. Он призывал бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, выгонять Китай из Западного полушария, вооружать Тайвань – а также выступал за формирование антикитайского союза в составе Индии, Японии, Австралии и США.

Такое же негативное отношение у него к Тегерану. «Уступка за уступкой Ирану – это то, что на самом деле дестабилизирует ситуацию», – говорил он. И даже поддерживал идею израильского удара по нефтяным и ядерным объектам Исламской республики. «Мы должны вернуться к политике максимального давления на Иран. Пока у них полно денег, они помогут Хезболле и ХАМАСу восстановиться», – говорил Уолц.

А это значит, что при Уолце США могут переключиться с противостояние России на конфликты с Китаем и Ираном, тратя туда ресурсы и деньги.

Китай и Иран, в свою очередь, будут сильнее нуждаться в российской поддержке, а значит еще больше станут уважать интересы Москвы.

Наконец, в-третьих, Уолц не пойдет поперек воли Трампа. Он считается полным и абсолютным лоялистом, который будет подстраивать свои ястребиные взгляды под потребности действующей администрации Трампа. Так, в 2023 году он выступал за силовое противостояние мексиканским наркокартелям – в том числе и за счет «перемещения тысяч солдат, которые сейчас находятся за пределами Америки, к нашим южным рубежам».

И если начальник в Белом доме скажет, что нужно искать компромисс с Москвой, то никаких бунтов Уолц устраивать не будет.

Вообще должность советника по нацбезопасности администрации Трампа считалась «проклятой». Республиканцу не удавалось найти общий язык с двумя советниками по нацбезопасти – Джоном Болтоном и генералом Гербертом Макмастером. Во многом потому, что оба этих персонажа были не лоялистами, а представителями классического истеблишмента. В свою очередь с последним своим советником – Робертом О’Брайеном – Трамп сработался, поскольку О'Брайен был как раз лояльным.

Так что бунтари Трампу не нужны. А вот лояльные ястребы придутся ко двору. Они уравновесят «изоляционистов» в администрации. С их помощью можно попытаться пугать тех соперников, с кем Трампу нужно договариваться – например, ту же Россию. Использовать стратегию «хороший полицейский-плохой полицейский». Которая будет рабочей только в том случае, если «плохой» четко знает свою роль и не собирается играть в собственную игру в интересах других хозяев.

Джон Болтон играл бы. А вот Уолц, скорее всего, не будет. А значит, и его давление на Россию будет ограничиваться той степенью, которую выберет сам хозяин Белого дома. Ястреб останется ястребом, но – полностью ручным.