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Захарова назвала план Келлога по Украине неофициальным и преждевременным
Захарова назвала план Келлога по Украине неофициальным и преждевременным для обсуждения
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что план Кита Келлога, предложенный кандидатом на должность спецпосланника по Украине от избранного президента США Дональда Трампа, не является официальным документом и требует более детального рассмотрения в будущем.
Захарова прокомментировала на брифинге план Келлога по украинскому урегулированию, передает РИА Новости. По ее словам, документ, который появился в открытом доступе 2 декабря, не может считаться официальным. «Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления», – уточнила Захарова.
Она добавила, что данные предложения, вероятно, были представлены еще в апреле. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта, учитывающие реалии на местах и интересы России.
Захарова подчеркнула, что на данном этапе не стоит обсуждать эти идеи на официальном уровне, так как они не имеют легитимного статуса: «Я думаю, что это пока преждевременно», – добавила она.
На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о намерении назначить Кита Келлога, занимавшего ранее пост советника по национальной безопасности, помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Келлог заявил о своей готовности «обеспечивать мир через силу» и защищать интересы США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине включает пять пунктов, среди которых недовольство Киева вызвал пункт о 10-летнем отказе от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО.