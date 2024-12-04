В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Анонсирована встреча Ермака и Умерова с окружением Трампа
Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров собрались встретиться с окружением Трампа
Украинская делегация во главе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком отправится в США для встречи с окружением избранного президента США Дональда Трампа, сообщают украинские СМИ.
«Ермак в среду выезжает в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко для встреч с официальными представителями государственной власти США, сообщают источники в дипломатических кругах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
Указывается, что основная цель визита – проведение встреч с «трампистами», окружением новоизбранного президента США. Ермак намерен обсудить с представителями новой администрации будущую политику Трампа в отношении Украины.
Планируется встреча с номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Ермак выразил желание встретиться с Трампом сразу после выборов в США, но организация таких переговоров оказалась невозможной в тот момент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, был опубликован план Келлога по урегулированию конфликта на Украине.
Сообщалось, что на Украине началась активная подготовка к возможной смене власти, включая создание альянсов и планирование медиакампаний, направленных на сближение с окружением Трампа.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что администрации Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского