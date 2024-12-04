Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.