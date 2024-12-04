Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.3 комментария
Глава НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией
Глава НАТО Марк Рютте призвал усилить военную поддержку Украины перед возможными мирными переговорами
Глава НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, акцентируя внимание на необходимости усиления позиций Киева на поле боя, чтобы обеспечить более выгодные условия для переговоров, пишет New York Times.
В ходе встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников усилить военную поддержку Украины, сообщает New York Times.
Он отметил, что Украине необходимо пребывать в сильной позиции на поле боя, прежде чем начать переговоры с Россией. Рютте подчеркнул: «Украина должна получить все необходимое для достижения сильного положения, когда начнутся мирные переговоры».
Издание отмечает что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию относительно возможного мирного соглашения, выразив готовность на временные территориальные уступки ради членства в НАТО. При этом он остается убежден в том, что Украина должна стать полноправным членом НАТО, чтобы гарантировать свою безопасность. Украинское министерство иностранных дел напомнило об обязательствах по Будапештскому меморандуму, подчеркнув, что страна не примет никакие суррогаты за полноправное членство в НАТО.
Сложности на фронте и усталость от войны в Европе подталкивают к поиску решений, однако избранный президент США Дональд Трамп предлагает прекращение огня, которое может быть выгодно России, пишет газета. Киев опасается, что это может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обсуждает усиление военной помощи Украине, а не отправку войск или приглашение в альянс. Рютте считает приоритетной задачей блока передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией.
При этом он заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, отметив, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует выгоду.