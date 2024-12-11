Мировой либерализм полностью отменил приличия

В какое удивительное время мы живем: буквально за несколько лет полностью аннулированы все базовые принципы капиталистического устройства западного общества, а точнее – пропагандистские мифы об этом устройстве.

Рухнули мифы об основных правах человека – буквально за пару лет «Ковида». Рухнули мифы о «невидимой руке рынка» и свободном перемещении капиталов – с заморозкой российских денег и санкциями, количество которых уже перестали считать.

Теперь дело дошло до священной коровы – «самой демократической демократии на свете, а вы все совки поганые».

Самый последний пример – удивительные выборы президента Румынии. Когда вперед вышел несистемный кандидат (хотя вполне встроенный в систему, причем в ЕС-овские структуры) К. Джорджеску, но у Брюсселя на это место были совсем другие планы. В президенты должна была попасть некто Е. Ласкони.

Но Джорджеску слишком топил за Румынию, как таковую, критиковал Америку и не очень хотел становиться военным полигоном между Европой и Россией по украинскому типу. А Румыния – в НАТО с 2004 года. За это его теперь юные дебилы из «Википедии» шельмуют «ультраправым политиком». Конечно – мужичок из Института глобального индекса ООН – как правило и есть самый ультраправый. Не считая того, что его уже трижды предлагали на пост премьер-министра Румынии аж с 2011 года.

Так что Верховный суд Румынии знал, что делал, когда признал итоги первого тура голосования и был назначен второй. Это для нас Джорджеску – непонятно кто и откуда. А там прекрасно знали, что политик он вполне системный. Просто как-то за интересы румын слишком топит.

А потом, когда румынам объяснили из Брюсселя и из американского посольства, что это не их дело, кого выбирать, тот же Верховный суд отменил и итоги выборов, и второй тур. Потому что было понятно, что чрезвычайно тупая и слишком проамериканская кандидатка все равно не победит. Никого, даже собственную парикмахершу.

И румыны такие: «А что – так можно было?».

Да, можно. Еще как можно. Это теперь называется «прямые демократические выборы в независимой стране под присмотром посла США».

Это уже было на Украине – даже ходить далеко не надо. Это происходит практически везде в «сферах интересов США». А сфер интересов у них, как у дурака махорки.

Более того – когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры.

В уверенности, что теперь власть в США навеки останется в правильных демократических руках, европейские «либералы» пустились во все тяжкие. Как только в Европе люди начали голосовать против либерально-зеленого безумия, включилась гигантская машина пропаганды, шельмующая оппонентов (технология была отработана в годы «пандемии» и диктатуры Pfizer) – все, кто не с ними, вдруг оказались Гитлер-Гитлер и на закуску Геринг.

Но не сработало.

Люди перестали говорить и начали голосовать. И во Франции после победы на выборах партии Марин Ле Пен была внедрена технология, которая отменяла прежние правила («мы живем в мире, основанном на правилах») участия партий-победителей в коалиционных правительствах. Их просто не пускают к власти – «правила» сменились.

В немецких земельных выборах была применена аналогичная технология – просто точка в точку – и партию, которая собирает до трети голосов избирателей – «Альтернатива для Германии» – просто не допустили в коалиционные правительства, и нынче «зеленые» в Бундестаге требуют просто АдГ запретить.

А до того мы наблюдали, как кандидат в президенты в самих США стал Гитлером и фашистом на всех обложках американских демократических изданий – буквально, на полном серьезе, с требованием «остановить любой ценой». И грядущую цену мы тоже увидели – в прямом эфире из городка Батлер, штат Пенсильвания (там, как вы помните, в Трампа стреляли в первый раз). А затем в Уэст-Палм-Бич – там стреляли во второй.

То есть теперь в так называемом «демократическом процессе» полностью отменен даже намек на стыд и приличия. Оказывается, для того, чтобы остаться у власти, либеральная (то есть от слова «свобода») концепция готова попрать буквально все свободы, а иногда и саму жизнь других людей. Потрясающе.

Самый свежий взбрык разудалой демократии в стиле Гуляй-Поля и батьки Махно – события в Грузии. Где заранее был внедрен абсолютно проамериканский, про-брюссельский президент (-ка), как это обычно принято для такой концепции – с французским гражданством – то есть заведомо висящий на крючке. Отстаивающий только иностранные интересы. И когда выиграла партия, которую интересуют только интересы собственного народа – тут же началась та же тупая, но вполне рабочая схема. Для начала – непризнание результатов голосования.

При этом, как мы слышали, «международные наблюдатели» не стали публиковать результаты наблюдений – так как зацепиться не за что, а подтверждение факта отсутствия фальсификаций – льет воду на мельницу «неправильных» победителей. Прекрасно. Мы что-то такое подозревали за этими конторами типа «Голос». Но теперь они в рамках «новой наглости» даже не скрывают своих интересов и истинных целей.

Гениально вскрылся Евросоюз. Формула «мы вводим санкции за отказ от желания вступить в ЕС» – это нечто новенькое. Именно это они сказали Грузии. Мы вас накажем за то, что вы не хотите хотеть. Значит ли это, что «вхождение в ЕС» – это концепция, скорее, аннексии, нежели благодеяние? Да, значит. И младшие члены ЕС уже почуяли это на своей шкуре. Даже Португалия, которая получила запреты ЕС на свою сельскохозяйственную продукции, на промышленный вылов рыбы и так далее. А уж о бывшие страны Варшавского договора просто никто не спрашивает.

Да, но раньше это подавалось, как победное шествие демократии и свободы. Теперь никто не скрывает, что из них сооружают borderlands – ветхий забор на пути кошмарных «путинских танков», не более того. А кто не хочет в ЕС, тому обломаем рожки.

Вот, Виктор Орбан давно понял, что происходит. Он, как и словацкий Фицо, и тот же несостявшийся Джорджеску, как патриотические политики Грузии, более-менее сопротивляется бесстыдному давлению демократизаторов. Тех самых, которые вручают в руки грузинской молодежи транспаранты и отправляют жечь парламент.

Никто не напомнит, сколько лет тюрьмы дали веселым ряженым туристам, зашедшим в Капитолий? А у них в руках не было коктейлей Молотова.

Уже сорваны все покровы. Уже понятны устремления. Но этих людей может остановить только одно – удар лопатой по лицу. Как на нынешних выборах в США.



