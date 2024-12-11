Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

Ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию Европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции. Это стало невыгодно. Их отпугивают низкий спрос и цены на электроэнергию. Эксперты уверены, что ЕС пойдет на все, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии, в которые уже были вложены огромные средства. Даже на дополнительные налоги, которые заплатят простые европейцы. Подробности Перейти в раздел

Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности Перейти в раздел

«Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности Перейти в раздел

В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Войну в Сирии продолжил Израиль Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

Зеленский перешел к тактике истеричных метаний Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

Почему пал Асад Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней? Перейти в раздел