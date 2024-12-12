Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.15 комментариев
Российские войска без боя заняли мощный укрепрайон ВСУ у Красноармейска
В украинских соцсетях пожаловались на «подаренный» российским войскам укрепрайон ВСУ у Покровска
Российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон вооруженных сил Украины, построенный украинской стороной у Покровска (украинское название города Красноармейска), так как ВСУ не отправили туда солдат, сообщили в украинских соцсетях.
Указывается, что на строительство было потрачено несколько десятков миллионов гривен. Отсутствие там сил ВСУ связали с «неадекватными» решениями украинского командования. Поясняется, что российские войска заняли укрепрайон до того, как там появился хотя бы один солдат ВСУ. В соцсетях заявили, что украинское командование фактические «подарило российским войскам весь этот укрепрайон». Укрепрайон находится рядом с поселком Шевченко южнее Красноармейска.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.