Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
The New York Times сообщила о серьезном дефиците личного состава у ВСУ в Донбассе
The New York Times: Украинские войска отступают из-за серьезного дефицита личного состава
В октябре Россия добилась значительных территориальных успехов на востоке Украины, захватив более 160 квадратных миль (более 410 кв км) в Донбассе и взяв под контроль стратегические города. Украинские войска в Донбассе страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать, пишет американская The New York Times, отмечая решение Киева перебросить опытные подразделения в Курскую область России.
Как пишет The New York Times, в октябре российские войска совершили крупнейшие территориальные завоевания с лета 2022 года в восточном Донбассе. За месяц им удалось занять более 410 квадратных километров территории, что позволило им взять под контроль стратегически важные города, укреплявшие украинскую оборону, такие как Угледар и Селидово.
Эксперты отмечают, что эти успехи помогут российской армии укрепить свои рубежи перед штурмом Покровска, важного логистического узла для украинских сил в Донбассе. Особую роль в продвижении сыграло использование российских войск мощных управляемых бомб и отсутствие укреплений со стороны Украины.
По словам Паси Паронена, эксперта из финской группы Black Bird, половина территориальных завоеваний России в Украине в этом году пришлась на последние три месяца. Он отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается. Винсент Туррет из французского Фонда стратегических исследований подчеркнул, что использование управляемых бомб позволяет России быстро продвигаться, находя слабые места в обороне.
Украинские войска страдают от серьезного дефицита личного состава, что вынуждает их отступать под давлением. Дефицит пытались покрыть за счет мобилизации дополнительных 160 тыс. человек. Также украинские силы ослабили свои позиции в Донбассе, перекинув опытные подразделения в Курскую область России.
Российская армия использует тактику угрозы окружения, чтобы вынудить украинские силы к отступлению, как это было в Селидове. Это дало фронту в Донбассе зубчатый вид. По словам Сергея Кузана, председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, захват Селидова позволяет России закрепиться на южных рубежах Покровска и обеспечить артиллерийское прикрытие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта на Украине, освобождая все новые населенные пункты. Также сообщалось, что на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Эксперты отмечают, что Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах. Военкоры сообщают о продавливании левого фланга ВСУ в Курской области.