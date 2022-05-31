Уехавший в Латвию кинокритик Долин пожаловался на притеснения

Уехавший в Латвию кинокритик и журналист Антон Долин пожаловался на притеснения.

«Несколько дней назад на сайте Рижского международного кинофестиваля появилось обличительное письмо в адрес журнала Screen International и меня. Мы обвинены в колонизаторских намерениях по отношению к Латвии. (…) Сначала не хотел писать об этом. Но настали такие времена, когда молчание приравнивается к желанию что-то скрыть или признанию своей вины», – написал Долин на своей странице в соцсети Facebook* (принадлежит запрещенной в России экстремистской организации Meta* Platforms).

«Идея письма, тем не менее, мне прекрасно понятна, хоть она и не выражена эксплицитно. Россияне прикидываются европейцами, но мы их разоблачим. Видимо, имелся в виду и скандал с отказом в аккредитациях многим российским журналистам: Антон Долин и тут пролез, хитростью добыл аккредитацию», – написал кинокритик.

«Приходится уточнить: на моей каннской аккредитации по-прежнему значится Россия (см. фото). У меня и паспорт российский, Россия – моя родина, смерть неизбежна и т.д. Странно было бы это отрицать. Однако единственное СМИ, куда я сейчас регулярно пишу, зарегистрировано в Латвии», – пояснил Долин.

«Дорогие латвийские коллеги, прошу прощения, что ненароком вас оскорбил. Я всего лишь хотел быть честным. Не претендую на ваши рабочие места, не оспариваю ваш профессионализм и не делаю вид, что хорошо разбираюсь в кинематографе стран Балтии. Щелчок по носу в виде этого чудесного письма будет мне хорошим уроком – сдержанность и вежливость могут не означать доброжелательности, теперь зарублю это себе на носу. Даю зарок никого больше не колонизировать и не вводить в заблуждение – позорное клеймо россиянина должно быть выжжено на лбу навеки. Хорошенько подумаю, какую страну поставить рядом со своим именем в следующий раз. Извините. Особое спасибо бдительным украинским коллегам, инициировавшим, как я понял, этот документ», – написал кинокритик.

Напомним, Рижский кинофестиваль выступил с заявлением под заголовком «Рижский МКФ реагирует на признаки культурного колонизационного мышления в киномедиа», в котором выступает против указания в таблице рейтингов журнала Screen Daily Антона Долина, как латвийского кинокритика, а «Медузы**», признанной в России иноагентом, как латвийского издания. В документе в частности сказано: «Хотя мы гордимся тем, что демократия в нашей стране может обеспечить безопасное пространство для журналистов из других стран, мы не поддерживаем решение Screen International присоединять вышеупомянутого критика и издание к Латвии, как они это сделали. На наш взгляд, это пример культурно-колониального мировоззрения: Латвию представляют российский кинокритик».

Напомним также, в апреле 2019 года Долин объявил об уходе с радио «Маяк» и ВГТРК, причиной он назвал «лживый и гнусный» репортаж на телеканале «Россия 24» о его якобы «профессиональной нечистоплотности». В тот же день источник газеты ВЗГЛЯД сообщил, что Долин никогда не был в штате ВГТРК, с ним просто не продлили контракт.

Ранее Долин вступил в спор с журналистом Дмитрием Бавыриным по поводу негативного отзыва кинокритика на российско-сербский фильм «Балканский рубеж». Бавырин назвал критику Долина фактологически необоснованной и заподозрил его в попытке продвинуть таким образом другой фильм.