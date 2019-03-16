Нападкам кинокритика Долина на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк, и с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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            Нападкам кинокритика Долина на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

            16 марта 2019, 21:26

            Текст: Николай Гурьянов

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            Кинокритик Антон Долин, оставивший крайне негативный и при этом фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово, мог преследовать корыстные цели. Об этом в своем блоге написал журналист Дмитрий Бавырин.

            Премьера фильма режиссера Андрея Волгина состоялась 14 марта в кинотеатре «Октябрь». Лента основана на реальных событиях и рассказывает о секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово во время войны НАТО против Югославии.

            По итогам премьеры Долин в своем Facebook назвал картину «веским претендентом на худший отечественный фильм года».

            «С каждым кадром чувствовал, что мне в мозг пытаются впрыснуть какой-то яд», - заявил он.

            «Для тех, кто не собирается смотреть, краткий дайджест: худшее зло на планете – НАТО; на втором месте – мусульмане <...> Но мир не скатится в тартарары, поскольку НАТО противостоят славяне; самые крутые славяне – русские, без них остальным славянам, пожалуй, кранты», - написал Долин.

            На данный момент его пост удален, но уже широко разошелся в скриншотах по Сети.

            По словам Дмитрия Бавырина, который посетил премьеру, Долин «наврал буквально во всем». В обстоятельном разборе заявления Долина на своей странице в соцсети Бавырин указывает, что «в фильме отсутствует тема противостояния России и НАТО или Сербии и НАТО». «То, что касается исторических обстоятельств происходящего, дано 2-4 строчками сухого текста и небольшим количеством телевизионной хроники», - отмечает он.

            «Когда Антон Долин заявил в комментариях, что его возмутила вся эта борьба с «фашистским НАТО», я подумал, что он бредит.

            Про НАТО в этом фильме не говорят и слово «фашистский» не звучит ни разу. Лично я не услышал и слова «славяне» и могу поклясться, что подходящего для него контекста там просто нет», - пишет Бавырин, который отмечает, что герои фильма постоянно подчеркивают свою идентичность – и среди участников операции только один называет себя русским: «ингуш, татарин, белорус, узбечка, серб, албанец, один русский и еще один – советский».

            Бавырин, по его словам, сначала заподозрил, что Долин попросту не посмотрел фильм. Отчасти, по его данным, это оказалось правдой – хотя кинокритик уверяет, что был на премьере: «Антон Долин фильм «Балканский рубеж» все-таки не видел. Человек он известный, проверить у присутствовавших на пресс-показе коллег было легко: Долин пришел через полчаса после начала фильма, ушел ближе к середине, то есть сидел в зале максимум 45 минут из двух с половиной часов. Но и в это время он, наверное, смотрел на экран своего телефона, потому что на этом отрезке фильма нет ничего из того, что могло бы навести кинокритика на его умные мысли».

            Журналист со ссылкой, как он выразился, на «данные киноразведки» сообщает, что Долин может работать на продвижение другого фильма. По данным его источников, речь идет о картине «Закатать в асфальт», которая выходит в то же время, что и «Балканский рубеж».

            «И в духе нынешних практик кинопромо не только вылизывает сам «Асфальт», но и мочит его конкурентов в прокате. Сам я у долинского «контракта» свечи не держал, могу ручаться только за сопряженные с этой информацией факты. Да, «Асфальт» и «Рубеж» выходят в прокат одновременно. Но прокатчик «Асфальта» «Парадиз», а не WDSSPR, директором которого является Наталия Хлюстова – супруга Антона Долина. Однако у WDSSPR есть свой релиз на 21 марта и это еще один российский фильм – «Трезвый водитель», - пишет Бавырин.

            «Раньше у меня не было устоявшегося мнения об Антоне Долине – ни хорошего, ни плохого. Теперь есть. Из того, как он врал, выкручивался и фантазировал в комментариях, я делаю вывод, что человек он нечистоплотный, нечестный и неумный (умный выкручивался бы умнее и не врал о вещах, которые легко проверить)», - добавляет он.

            «Балканский рубеж» выходит в прокат 21 марта 2019 года, к 20-й годовщине бомбардировки в Югославии. Консультантом фильма являлся глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров – непосредственный участник тех событий. Роль, прототипом которой он стал, исполнил Гоша Куценко.

            Антон Долин – один из самых известных российских кинокритиков. Кинообозреватель издания Meduza и телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ».


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