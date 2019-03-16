Нападкам кинокритика Долина на фильм о российском спецназе в Косово дали неожиданное объяснение

Кинокритик Антон Долин, оставивший крайне негативный и при этом фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово, мог преследовать корыстные цели. Об этом в своем блоге написал журналист Дмитрий Бавырин.

Премьера фильма режиссера Андрея Волгина состоялась 14 марта в кинотеатре «Октябрь». Лента основана на реальных событиях и рассказывает о секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово во время войны НАТО против Югославии.

По итогам премьеры Долин в своем Facebook назвал картину «веским претендентом на худший отечественный фильм года».

«С каждым кадром чувствовал, что мне в мозг пытаются впрыснуть какой-то яд», - заявил он.

«Для тех, кто не собирается смотреть, краткий дайджест: худшее зло на планете – НАТО; на втором месте – мусульмане <...> Но мир не скатится в тартарары, поскольку НАТО противостоят славяне; самые крутые славяне – русские, без них остальным славянам, пожалуй, кранты», - написал Долин.

На данный момент его пост удален, но уже широко разошелся в скриншотах по Сети.

По словам Дмитрия Бавырина, который посетил премьеру, Долин «наврал буквально во всем». В обстоятельном разборе заявления Долина на своей странице в соцсети Бавырин указывает, что «в фильме отсутствует тема противостояния России и НАТО или Сербии и НАТО». «То, что касается исторических обстоятельств происходящего, дано 2-4 строчками сухого текста и небольшим количеством телевизионной хроники», - отмечает он.

«Когда Антон Долин заявил в комментариях, что его возмутила вся эта борьба с «фашистским НАТО», я подумал, что он бредит.

Про НАТО в этом фильме не говорят и слово «фашистский» не звучит ни разу. Лично я не услышал и слова «славяне» и могу поклясться, что подходящего для него контекста там просто нет», - пишет Бавырин, который отмечает, что герои фильма постоянно подчеркивают свою идентичность – и среди участников операции только один называет себя русским: «ингуш, татарин, белорус, узбечка, серб, албанец, один русский и еще один – советский».

Бавырин, по его словам, сначала заподозрил, что Долин попросту не посмотрел фильм. Отчасти, по его данным, это оказалось правдой – хотя кинокритик уверяет, что был на премьере: «Антон Долин фильм «Балканский рубеж» все-таки не видел. Человек он известный, проверить у присутствовавших на пресс-показе коллег было легко: Долин пришел через полчаса после начала фильма, ушел ближе к середине, то есть сидел в зале максимум 45 минут из двух с половиной часов. Но и в это время он, наверное, смотрел на экран своего телефона, потому что на этом отрезке фильма нет ничего из того, что могло бы навести кинокритика на его умные мысли».

Журналист со ссылкой, как он выразился, на «данные киноразведки» сообщает, что Долин может работать на продвижение другого фильма. По данным его источников, речь идет о картине «Закатать в асфальт», которая выходит в то же время, что и «Балканский рубеж».

«И в духе нынешних практик кинопромо не только вылизывает сам «Асфальт», но и мочит его конкурентов в прокате. Сам я у долинского «контракта» свечи не держал, могу ручаться только за сопряженные с этой информацией факты. Да, «Асфальт» и «Рубеж» выходят в прокат одновременно. Но прокатчик «Асфальта» «Парадиз», а не WDSSPR, директором которого является Наталия Хлюстова – супруга Антона Долина. Однако у WDSSPR есть свой релиз на 21 марта и это еще один российский фильм – «Трезвый водитель», - пишет Бавырин.

«Раньше у меня не было устоявшегося мнения об Антоне Долине – ни хорошего, ни плохого. Теперь есть. Из того, как он врал, выкручивался и фантазировал в комментариях, я делаю вывод, что человек он нечистоплотный, нечестный и неумный (умный выкручивался бы умнее и не врал о вещах, которые легко проверить)», - добавляет он.

«Балканский рубеж» выходит в прокат 21 марта 2019 года, к 20-й годовщине бомбардировки в Югославии. Консультантом фильма являлся глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров – непосредственный участник тех событий. Роль, прототипом которой он стал, исполнил Гоша Куценко.

Антон Долин – один из самых известных российских кинокритиков. Кинообозреватель издания Meduza и телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ».