Кинокритик Долин ответил на обвинения в связи с отзывом на «Балканский рубеж»

Теле- и радиоведущий Антон Долин отреагировал на подозрения в том, что он мог преследовать корыстные цели, оставив крайне негативный и фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово.

В комментариях под публикацией журналиста Дмитрия Бавырина в Facebook Долин написал, что не удалял пост с критикой в адрес «Балканского рубежа», а «поставил на него «френдз онли», поскольку грубости и гадости от незнакомых людей зашкаливали». «Лексика и уровень аргументации защитников «Балканского рубежа» свидетельствует о фильме красноречивее моих слов», – посетовал кинокритик.

Долин подтвердил, что целиком «Балканский рубеж» не видел, а отзыв оставил, посмотрев лишь час фильма. «Однако нет решительно ни одного профессионального или этического препятствия тому, чтобы высказать свое раздражение в социальной сети по поводу увиденного (читал такое тысячу раз от критиков и некритиков)», – написал он.

Кинокритик считает, что его «скороспелый вердикт» подтверждает официальная реклама «Балканского рубежа» в социальных сетях, в тексте которой говорится: «Мир должен знать правду о событиях, когда Россия нарушила планы НАТО в Югославии и изменила расстановку сил в мировой политике».

Обращаясь к Дмитрию Бавырину, Долин добавил: «Написанное вами о моей жене и моей якобы ангажированности – тривиальная подлость. Нет, это не эмоциональная реплика, а простейший диагноз. Вы подлец, даже если разбираетесь в кино значительно лучше меня (да ради бога, вот уж не жалко)».

«Я показываю только те фильмы, которые мне нравятся. «Балканский рубеж», например, не стал бы представлять даже за миллион долларов: зашквар», – заключил Долин.

Дискуссия продолжилась ответом Дмитрия Бавырина. Журналист отметил, что обилие негативных комментариев под публикацией Долина о «Балканском рубеже» вызвано отнюдь не тем, что «онизащитники фильма». «Если про вас там люди говорили гадости, то это потому что эти люди вас, Антон, не любят. (…) Этот фильм пока мало кто видел», – заметил Бавырин.

Он также обратил внимание на то, что есть свидетели, утверждающие, что Долин смотрел «Балканский рубеж» не час, а не более получаса, которых хватило, чтобы оставить негативный отзыв о новинке.

«Небезынтересно узнать, что вы выносите вердикты о фильмах на основании их рекламы, а не самих фильмов. Это новое для меня в кинокритике. По-моему, это тоже «зашквар», если вы предпочитаете слэнг воров в законе», – написал журналист.

Бавырин также напомнил Долину, что «свобода слова штука хорошая, но обоюдоострая».

«Хороший фильм, веротерпимость, интернационализм, феминизм даже. Видимо, дело все-таки в российском флаге»,

– добавил Бавырин в комментариях по поводу «Балканского рубежа» и причинах нападок на эту ленту.

Напомним, в субботу Бавырин со ссылкой на «данные киноразведки» предположил, что негативный отзыв Долина на фильм «Балканский рубеж» мог быть вызван тем, что кинокритик работает на продвижение другого фильма.

«Сам я у долинского «контракта» свечи не держал, могу ручаться только за сопряженные с этой информацией факты. Да, «Асфальт» (боевик «Закатать в асфальт» – прим. ВЗГЛЯД) и «Рубеж» выходят в прокат одновременно. Но прокатчик «Асфальта» – «Парадиз», а не WDSSPR (кинопрокатная компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing – прим. ВЗГЛЯД), директором которого является Наталия Хлюстова – супруга Антона Долина. Однако у WDSSPR есть свой релиз на 21 марта и это еще один российский фильм – «Трезвый водитель», – указал Бавырин.

Антон Долин – один из самых известных российских кинокритиков. Кинообозреватель издания Meduza и телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ».