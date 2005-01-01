Кинокритик Долин ответил на обвинения в связи с отзывом на «Балканский рубеж»

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк, и с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
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            Кинокритик Долин ответил на обвинения в связи с отзывом на «Балканский рубеж»

               17 марта 2019, 01:27
            Фото: Вечерний Ургант/YouTube
            Текст: Ольга Никитина

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            Теле- и радиоведущий Антон Долин отреагировал на подозрения в том, что он мог преследовать корыстные цели, оставив крайне негативный и фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово.

            В комментариях под публикацией журналиста Дмитрия Бавырина в Facebook Долин написал, что не удалял пост с критикой в адрес «Балканского рубежа», а «поставил на него «френдз онли», поскольку грубости и гадости от незнакомых людей зашкаливали». «Лексика и уровень аргументации защитников «Балканского рубежа» свидетельствует о фильме красноречивее моих слов», – посетовал кинокритик.

            Долин подтвердил, что целиком «Балканский рубеж» не видел, а отзыв оставил, посмотрев лишь час фильма. «Однако нет решительно ни одного профессионального или этического препятствия тому, чтобы высказать свое раздражение в социальной сети по поводу увиденного (читал такое тысячу раз от критиков и некритиков)», – написал он.

            Кинокритик считает, что его «скороспелый вердикт» подтверждает официальная реклама «Балканского рубежа» в социальных сетях, в тексте которой говорится: «Мир должен знать правду о событиях, когда Россия нарушила планы НАТО в Югославии и изменила расстановку сил в мировой политике».

            Обращаясь к Дмитрию Бавырину, Долин добавил: «Написанное вами о моей жене и моей якобы ангажированности – тривиальная подлость. Нет, это не эмоциональная реплика, а простейший диагноз. Вы подлец, даже если разбираетесь в кино значительно лучше меня (да ради бога, вот уж не жалко)».

            «Я показываю только те фильмы, которые мне нравятся. «Балканский рубеж», например, не стал бы представлять даже за миллион долларов: зашквар», – заключил Долин.

             

            Дискуссия продолжилась ответом Дмитрия Бавырина. Журналист отметил, что обилие негативных комментариев под публикацией Долина о «Балканском рубеже» вызвано отнюдь не тем, что «онизащитники фильма». «Если про вас там люди говорили гадости, то это потому что эти люди вас, Антон, не любят. (…) Этот фильм пока мало кто видел», – заметил Бавырин.

            Он также обратил внимание на то, что есть свидетели, утверждающие, что Долин смотрел «Балканский рубеж» не час, а не более получаса, которых хватило, чтобы оставить негативный отзыв о новинке.

            «Небезынтересно узнать, что вы выносите вердикты о фильмах на основании их рекламы, а не самих фильмов. Это новое для меня в кинокритике. По-моему, это тоже «зашквар», если вы предпочитаете слэнг воров в законе», – написал журналист.

            Бавырин также напомнил Долину, что «свобода слова штука хорошая, но обоюдоострая».

            «Хороший фильм, веротерпимость, интернационализм, феминизм даже. Видимо, дело все-таки в российском флаге»,

            – добавил Бавырин в комментариях по поводу «Балканского рубежа» и причинах нападок на эту ленту.

            Напомним, в субботу Бавырин со ссылкой на «данные киноразведки» предположил, что негативный отзыв Долина на фильм «Балканский рубеж» мог быть вызван тем, что кинокритик работает на продвижение другого фильма.

            «Сам я у долинского «контракта» свечи не держал, могу ручаться только за сопряженные с этой информацией факты. Да, «Асфальт» (боевик «Закатать в асфальт» – прим. ВЗГЛЯД) и «Рубеж» выходят в прокат одновременно. Но прокатчик «Асфальта» – «Парадиз», а не WDSSPR (кинопрокатная компания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing – прим. ВЗГЛЯД), директором которого является Наталия Хлюстова – супруга Антона Долина. Однако у WDSSPR есть свой релиз на 21 марта и это еще один российский фильм – «Трезвый водитель», – указал Бавырин.

            Антон Долин – один из самых известных российских кинокритиков. Кинообозреватель издания Meduza и телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ».


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