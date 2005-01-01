Выяснилось, как Долина уволили из ВГТРК

Кинокритик и журналист Антон Долин, который заявил об уходе с радио «Маяк» и из ВГТРК, не был в штате холдинга, сообщает источник газеты ВЗГЛЯД.

По его данным, Долин никогда не был в штате ВГТРК, в этом месяце с ним просто не продлили контракт.

Ранее в четверг Долин заявил, что увольняется с ВГТРК после «гнусного и лживого» репортажа, выпущенного о нем на «России 24». Обвинения, прозвучавшие в репортаже, он назвал «идиотскими».

Добавим, что ранее Долин вступил в спор с журналистом Дмитрием Бавыриным по поводу негативного отзыва кинокритика на российско-сербский фильм «Балканский рубеж». Бавырин назвал критику Долина фактологически необоснованной и заподозрил его в попытке продвинуть таким образом другой фильм.

Долин – кинообозреватель издания Meduza, телепередачи «Вечерний Ургант» на Первом канале, ведущий радиостанций «Маяк», «Вести ФМ».