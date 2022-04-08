Не путайте релокацию с репатриацией

Взгляд
8 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
Разделы

Какой курс рубля комфортен российской экономике

Российская валюта крепнет на фоне западных санкций YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Курс рубля символично укрепился до тех уровней, которые были до начала спецоперации на Украине. Причем сделал это даже после объявления новых санкций США. Почему валюта России ведет себя таким необычным образом и продолжит ли она укрепление до 50-60 рублей за доллар? Подробности...
Перейти в раздел…

Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

Россия уничтожила большую часть нефтяной инфраструктуры Украины REUTERS/Alkis Konstantinidis
Страны НАТО договорились о поставках ВСУ тяжелых видов наступательных вооружений. Однако поступающая с Запада бронетехника требует от Украины сосредоточения соответствующих запасов топлива. Ранее львиная доля рынка ГСМ в стране принадлежала Минску и Москве. Теперь ситуация сильно изменилась – российская армия планомерно уничтожает НПЗ и топливные базы Украины. Кто снабжает украинские самолеты и танки топливом и как ВС России могут воспрепятствовать этому? Подробности...
Перейти в раздел…

Как большевики отдали Украине исконно русские земли

Сегодняшние конфликты на Украине во многом заложены лично Лениным REUTERS/Maxim Zmeyev
Происходящее сегодня на Украине было спровоцировано более ста лет назад – по крайней мере, именно такой вывод можно сделать из изучения русской истории и документов, составленных еще большевиками. Гигантские территории, населенные русскими, в том числе промышленный Донбасс, личным решением Ленина были отданы Украине. Как и почему это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

Зеленский рассчитывал, что приглашение грека-«азовца» на выступление в парламенте Греции – удачный ход LesvosPost.com WEB TV/Youtube
Выступление Владимира Зеленского перед греческим парламентом вызвало скандал. Украинский президент решил дать слово этническим грекам, воюющим в нацбате «Азов». Но вместо поддержки он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин. Кроме того, Зеленский вновь повторил допущенную в обращении к израильскому Кнессету ошибку, использовав неудачное историческое сравнение. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Не путайте релокацию с репатриацией

Максим Плакса
Максим Плакса, директор контент агентства
Израиль часто упоминается в списке мест для релокации ИТ-специалистов из России. Но близкое знакомство показывает, что при всех своих достоинствах у этого варианта есть свои недостатки. Подробности...

Запад замерзнет, оголодает и обнищает от антироссийских санкций

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Без американских соцсетей и смартфонов, без голливудских боевиков и прочих прелестей западной цивилизации обойтись можно, а вот без российского нефтегаза, зерна и прочих ресурсов – гораздо сложнее. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Преодолеть магию модных брендов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Переход на расчеты в рублях, который должен устранить недооцененность нашего экспорта, страна уже начала. Но столь же важно и выявить истинную цену западной интеллектуальной собственности, частью которой являются бренды и товарные знаки. Подробности...
Перейти в раздел…

Поляки хотят стать главными в Европе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский разозлил греков

«Самый опасный человек в мире»

Перейти в раздел…

ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
Подробности...

Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
Подробности...

Вертолеты ВСУ атаковали Белгород

В пятницу на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом. Причиной пожара стал удар вертолетов ВСУ, подобравшихся к городу на предельно малых высотах. Несмотря на отсутствие жертв и незначительный ущерб, инцидент вызвал бурную реакцию в Сети
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
  • До 60 рублей

  • 60-75 рублей

  • 75-100 рублей

  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
Нужны ли России новые территориальные приобретения?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны заявили о большом числе иностранных наемников в Мариуполе
    Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя МиГ-31 упал в Ленобласти В МИДе подтвердили высылку 45 польских дипломатов Acer объявил о приостановке работы в России
    Россия выступила за включение Белоруссии в число гарантов безопасности Украины Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300 ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 81,6% россиян Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью
    Советский памятник в Берлине очистили от оскорбительных надписей Курс доллара упал ниже 73 рублей Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых Финляндия разрешила вернуть в Россию задержанные музейные коллекции

    Главная тема


    Почему Грузия отказалась воевать на стороне Украины

    «вступление в конфликт»


    Захарова: НАТО фактически давно воюет против России украинскими руками

    с воинскими почестями


    Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище

    акт агрессии


    Медведев: Антироссийские санкции – акт агрессии и одна из форм гибридной войны

    Видео

    снабжение ресурсами


    Откуда Украина получает топливо для войны с Россией

    американские интересы


    Польша пошла в атаку на лидеров Евросоюза

    альтернативная реальность


    Шесть иллюзий, из-за которых Украина верит в победу

    шквал критики


    Зеленский оскорбил греков выступлением с нацистами

    валютный прогноз


    Какой курс рубля комфортен российской экономике

    зловещий смысл


    Владимир Можегов: Россия запустила часы в обратную сторону от Апокалипсиса

    трагедия в Буче


    Алексей Токарев: Как работать с данными, когда все врут

    ушел Жириновский


    Общественное мнение: Жириновский умел предсказывать будущее

    на ваш взгляд


    Какой курс доллара для вас является наиболее оптимальным?
    Максим Плакса

    Не путайте релокацию с репатриацией

    Максим Плакса
    директор контент агентства
    		8 апреля 2022, 19:45

    В юго-западной части Хайфы расположен район Хоф-а-Кармель. Он знаменит своим пляжем Додо, который многие считают лучшим в Израиле: мелкий белый песок, голубая вода, кафе и ресторанчики, расположенные прямо на берегу, широкий променад для расслабляющейся публики и дорожки для бегунов и велосипедистов.

    Рядом – один из трех хайфских вокзалов, а за железнодорожной линией виднеются темные современные корпуса делового центра. Вывески говорят сами за себя. Intel, Qualcomm, Microsoft, IBM… Нет, это не локальные представительства мировых ИТ-гигантов. Это – центр (или, как принято говорить, технопарк) МАТАМ, израильская силиконовая долина, в которой находятся офисы разработки практически всех глобальных лидеров. Общее количество сотрудников, которые работают здесь, приближается к 10 тыс. И всегда есть сотни открытых вакансий.

    МАТАМ – далеко не единственный технопарк Израиля. Их множество. Часть расположена в прибрежной зоне центра страны, вокруг «большого» Тель-Авива, есть центры в Реховоте, Герцлии, Иерусалиме, Петах-Тикве. И работают в них не только (и даже не столько) офисы мировых гигантов. Куда больше местных, израильских компаний.

    Когда в 1967 году Франция объявила эмбарго на поставки в страну оружия, здесь стали активно развивать собственную оборонную промышленность, стремясь достигнуть, в первую очередь, технологического преимущества перед многочисленными и опасными соседями. Сегодня местные компании и сами стали мировыми гигантами, достаточно упомянуть знаменитую «Рафаэль». При этом в стране работают множество небольших и средних компаний, которые специализируются на ИТ-разработке.

    Израиль традиционно считается страной, благоприятной для ИТ-специалистов. Не случайно он часто упоминается и в списке стран для релокации ИТ-специалистов из России. Но, помня обо всех достоинствах «цифровой державы», тем, кто собрался переехать в Израиль, нужно знать и о других важных обстоятельствах.

    Фото: Federico Gambarini/DPA/Global Look Press

    Репатриация – не релокация

    Израиль – страна, которая практически закрыта для иностранной рабочей силы, невзирая на отрасль. Приехать сюда можно либо в качестве туриста, со всеми ограничениями, либо в качестве репатрианта, получая гражданство.

    В Израиле действует «Закон о возвращении». В соответствии с ним гражданином страны может стать любой человек, который либо сам является евреем, либо имеет еврейских предков как максимум в третьем поколении. Это означает, что если ваши дедушка или (лучше) бабушка были евреями, то вы имеете все законные права на получение гражданства Израиля.

    Репатриация в Израиль – сложный процесс, который начинается с тщательной подготовки документов (аргументом может быть даже фото семейной могилы, расположенной на иудейском кладбище, а поводом для отказа – упоминание в беседе с консулом о том, что вы красите на Пасху куриные яйца). В социальных сетях есть много профильных сообществ, в которых можно узнать обо всех прелестях процесса в подробностях. Не стоит ими пренебрегать.  

    Путь этот и в доковидные времена был небыстрым, а с начала пандемии еще и усложнился. Очередь на прием к консулу растягивается на месяцы, сегодня срок ожидания может достигать и года. Более того, если консула не удовлетворят ваши документы, то придется записываться на «повторную» беседу. Едва ли этот вариант можно рассматривать как релокацию.

    Работа

    Такие сложности полностью закрывают возможность релокации в Израиль команд. Он доступен только для одиночек. И это означает, что приехать в страну и сразу начать работать не получится: сначала нужно найти работу.

    Хорошая новость: все, кто связан с ИТ-разработкой, найдут себе работу. Все эти специалисты востребованы в Израиле, их труд хорошо оплачивается, а вакансий в израильском хайтеке (именно так, а не «айти», говорят здесь о нашей отрасли) много. При этом многие компании даже будут в первую очередь смотреть не на ваш диплом (его еще нужно подтвердить, что тоже замысловатый квест), а на подтвержденное резюме.

    Новость плохая: в любом случае на процесс поиска работы стоит закладывать не менее чем полгода. Выбирают персонал в Израиле неторопливо, тщательно взвешивая все «за» и «против», проверяя квалификацию претендента. И это значит, что первые полгода в любом случае придется потратить на адаптацию. А процесс этот непрост, и пройти его смогли далеко не все, кто приехал в Израиль даже в более спокойные времена.

    Интересная деталь. На рынке труда в России неявное преимущество имеют молодые специалисты, которым охотнее предлагают работу. В Израиле к молодым относятся свысока. Статус «молодого» специалист теряет только к 40 годам. Два года стажа на стороне крупного заказчика и три года в компании масштаба «Яндекса» в Израиле – не аргумент. Благо в 9-миллионной стране молодых специалистов готовят несколько крупных университетов.

    Адаптация  

    В Израиле внимательно относятся к репатриантам. В стране есть специальное министерство, которое занято организацией им помощи. Работают много благотворительных организаций и фондов.

    В течение шести месяцев государство выплачивает репатриантам «корзину абсорбции» – подъемные. Это не слишком большие деньги (семьи получают больше, чем одиночки), но они позволяют снять недорогую квартиру и покупать еду. На большее рассчитывать не стоит. Есть и много налоговых льгот, как в первый год жизни в стране, так и в последующем. Например, новые репатрианты («олим хадашим» или попросту «олимы») имеют значительную скидку на арнону – земельный налог, который платят все жители страны, для них существенно сокращен в первые годы проживания размер ввозной пошлины на автомобили (они в стране чудовищно дороги).

    Серьезной проблемой может стать иврит. Язык сложен, азбука непонятна (например, в ней отсутствуют гласные буквы), но для изучения иврита открыты и государственные, и частные языковые школы, ульпаны, обучение в которых оплачивается государством. Да, каждый пятый (в Хайфе или Бат-Яме – каждый второй) встречный на улице или в магазине поможет разобраться с ивритом, многие (но не все) отлично владеют английским, но работать в израильской компании без знания иврита (причем на уровне, который заметно превышает начальный) просто невозможно. Поэтому, если вы задумались переезжать в Израиль, начинайте учить язык активно прямо сейчас.

    Будет и множество бытовых проблем. Главная – поиск хотя бы пристойного жилья. Оно чудовищно дорогое, на рынке практически отсутствуют привычные нам небольшие двухкомнатные квартиры, и к тому же состояние жилого фонда страны, мягко говоря, не самое лучшее. Иными словами – скромная двушка в Гольяново покажется на фоне большинства сдаваемых в Израиле квартир роскошным жильем.

    Банки, шестидневная рабочая неделя (да, воскресенье здесь – рабочий день), жара летом, хамсины (пыльная буря), холод в домах (отопление отсутствует вообще) и влажность зимой только дополняют картину.

    И последнее здесь, очень важное. Израиль – воюющая страна. Да, именно так, в буквальном смысле. Она не только официально находится в состоянии войны с соседними Сирией и Ливаном (между прочим, от Хайфы до северной границы страны – минут 20 на автомобиле), но и постоянно подвергается ракетным обстрелам. Поэтому меры безопасности здесь на каждом шагу, посадка на самолет в аэропорту превращается в сложную процедуру, а жители хорошо знают, где расположено ближайшее бомбоубежище. И теракты происходят с завидной регулярностью. И кстати, служба в армии обязательна для всех, включая девушек. Исключение сделают только для тех, кто вышел из призывного возраста или отслужил в другой стране.

    Для многих проблемой может стать религия. Иудаизм диктует свои правила. Привычного шоппинга по выходным в Израиле не будет – в шаббат во многих городах закрыто все и даже не работает транспорт, включая поезда (они выполняют в небольшом Израиле роль метро). Кашрут делает недоступными многие блюда (карбонад в стране не продается даже в «русских» магазинах, зато есть даже кошерные Макдоналдсы). Наконец, очень дорого стоят сигареты, и курящие вынуждены переходить на табак и самокрутки.

    Хуцпа и савланут

    Бытовые проблемы у каждого человека могут возникнуть разные. Но вот с чем столкнется каждый репатриант (или, если угодно, релокант) – с двумя проявлениями черт израильского менталитета. Израиль – восточная страна. И это может стать серьезной проблемой.

    С одной стороны, жизнь отличается в Израиле крайней неторопливостью. Неторопливы госучреждения, банки (кстати, многие из них до сих пор общаются со своими клиентами при помощи... факса), сервис, торговля. Все это называется «савланут» (в буквальном переводе – спокойствие). Иными словами, никто и не подумает заняться вашей проблемой сразу же – потерпите!

    Но есть и другая черта. Решая свои задачи, израильтяне везде и всегда вспоминают о хуцпе. Хуцпа – настойчивость, напористость, даже наглость, способность в буквальном смысле взять за горло. Здесь очень жестко ведутся переговоры, выдвигаются условия, по любому поводу израильтяне всегда готовы судиться. А значит, вы не просто должны отстаивать свои интересы, но и буквально бороться за то, чтобы ответственный чиновник обратил на вас внимание. А курьер – вовремя доставил посылку.    

    Израиль представляется весьма удобным вариантом для релокации ИТ-специалистов. Развитый хайтек, свободные рабочие места, высокие по местным меркам зарплаты, возможность получения гражданства многих россиян не могут не привлекать.

    Но близкое знакомство с возможными вариантами показывает, что в качестве места релокации Израиль, при всех своих достоинствах, рассматриваться не может. Сюда невозможно перевезти сложившуюся команду – неевреи просто не смогут работать в стране. И даже для евреев процесс получения гражданства может оказаться весьма продолжительным. Наряду с прямой помощью со стороны государства в Израиле имеется и множество неприятных факторов, начиная от климатических и заканчивая бытовыми, что тоже существенно затрудняет задачу.

    Репатриация, о которой если не думает, то уж по крайней мере знает любой еврей, живущий в России, – не релокация.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •