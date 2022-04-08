Не путайте релокацию с репатриацией

В юго-западной части Хайфы расположен район Хоф-а-Кармель. Он знаменит своим пляжем Додо, который многие считают лучшим в Израиле: мелкий белый песок, голубая вода, кафе и ресторанчики, расположенные прямо на берегу, широкий променад для расслабляющейся публики и дорожки для бегунов и велосипедистов.

Рядом – один из трех хайфских вокзалов, а за железнодорожной линией виднеются темные современные корпуса делового центра. Вывески говорят сами за себя. Intel, Qualcomm, Microsoft, IBM… Нет, это не локальные представительства мировых ИТ-гигантов. Это – центр (или, как принято говорить, технопарк) МАТАМ, израильская силиконовая долина, в которой находятся офисы разработки практически всех глобальных лидеров. Общее количество сотрудников, которые работают здесь, приближается к 10 тыс. И всегда есть сотни открытых вакансий.

МАТАМ – далеко не единственный технопарк Израиля. Их множество. Часть расположена в прибрежной зоне центра страны, вокруг «большого» Тель-Авива, есть центры в Реховоте, Герцлии, Иерусалиме, Петах-Тикве. И работают в них не только (и даже не столько) офисы мировых гигантов. Куда больше местных, израильских компаний.

Когда в 1967 году Франция объявила эмбарго на поставки в страну оружия, здесь стали активно развивать собственную оборонную промышленность, стремясь достигнуть, в первую очередь, технологического преимущества перед многочисленными и опасными соседями. Сегодня местные компании и сами стали мировыми гигантами, достаточно упомянуть знаменитую «Рафаэль». При этом в стране работают множество небольших и средних компаний, которые специализируются на ИТ-разработке.

Израиль традиционно считается страной, благоприятной для ИТ-специалистов. Не случайно он часто упоминается и в списке стран для релокации ИТ-специалистов из России. Но, помня обо всех достоинствах «цифровой державы», тем, кто собрался переехать в Израиль, нужно знать и о других важных обстоятельствах.

Репатриация – не релокация

Израиль – страна, которая практически закрыта для иностранной рабочей силы, невзирая на отрасль. Приехать сюда можно либо в качестве туриста, со всеми ограничениями, либо в качестве репатрианта, получая гражданство.

В Израиле действует «Закон о возвращении». В соответствии с ним гражданином страны может стать любой человек, который либо сам является евреем, либо имеет еврейских предков как максимум в третьем поколении. Это означает, что если ваши дедушка или (лучше) бабушка были евреями, то вы имеете все законные права на получение гражданства Израиля.

Репатриация в Израиль – сложный процесс, который начинается с тщательной подготовки документов (аргументом может быть даже фото семейной могилы, расположенной на иудейском кладбище, а поводом для отказа – упоминание в беседе с консулом о том, что вы красите на Пасху куриные яйца). В социальных сетях есть много профильных сообществ, в которых можно узнать обо всех прелестях процесса в подробностях. Не стоит ими пренебрегать.

Путь этот и в доковидные времена был небыстрым, а с начала пандемии еще и усложнился. Очередь на прием к консулу растягивается на месяцы, сегодня срок ожидания может достигать и года. Более того, если консула не удовлетворят ваши документы, то придется записываться на «повторную» беседу. Едва ли этот вариант можно рассматривать как релокацию.

Работа

Такие сложности полностью закрывают возможность релокации в Израиль команд. Он доступен только для одиночек. И это означает, что приехать в страну и сразу начать работать не получится: сначала нужно найти работу.

Хорошая новость: все, кто связан с ИТ-разработкой, найдут себе работу. Все эти специалисты востребованы в Израиле, их труд хорошо оплачивается, а вакансий в израильском хайтеке (именно так, а не «айти», говорят здесь о нашей отрасли) много. При этом многие компании даже будут в первую очередь смотреть не на ваш диплом (его еще нужно подтвердить, что тоже замысловатый квест), а на подтвержденное резюме.

Новость плохая: в любом случае на процесс поиска работы стоит закладывать не менее чем полгода. Выбирают персонал в Израиле неторопливо, тщательно взвешивая все «за» и «против», проверяя квалификацию претендента. И это значит, что первые полгода в любом случае придется потратить на адаптацию. А процесс этот непрост, и пройти его смогли далеко не все, кто приехал в Израиль даже в более спокойные времена.

Интересная деталь. На рынке труда в России неявное преимущество имеют молодые специалисты, которым охотнее предлагают работу. В Израиле к молодым относятся свысока. Статус «молодого» специалист теряет только к 40 годам. Два года стажа на стороне крупного заказчика и три года в компании масштаба «Яндекса» в Израиле – не аргумент. Благо в 9-миллионной стране молодых специалистов готовят несколько крупных университетов.

Адаптация

В Израиле внимательно относятся к репатриантам. В стране есть специальное министерство, которое занято организацией им помощи. Работают много благотворительных организаций и фондов.

В течение шести месяцев государство выплачивает репатриантам «корзину абсорбции» – подъемные. Это не слишком большие деньги (семьи получают больше, чем одиночки), но они позволяют снять недорогую квартиру и покупать еду. На большее рассчитывать не стоит. Есть и много налоговых льгот, как в первый год жизни в стране, так и в последующем. Например, новые репатрианты («олим хадашим» или попросту «олимы») имеют значительную скидку на арнону – земельный налог, который платят все жители страны, для них существенно сокращен в первые годы проживания размер ввозной пошлины на автомобили (они в стране чудовищно дороги).

Серьезной проблемой может стать иврит. Язык сложен, азбука непонятна (например, в ней отсутствуют гласные буквы), но для изучения иврита открыты и государственные, и частные языковые школы, ульпаны, обучение в которых оплачивается государством. Да, каждый пятый (в Хайфе или Бат-Яме – каждый второй) встречный на улице или в магазине поможет разобраться с ивритом, многие (но не все) отлично владеют английским, но работать в израильской компании без знания иврита (причем на уровне, который заметно превышает начальный) просто невозможно. Поэтому, если вы задумались переезжать в Израиль, начинайте учить язык активно прямо сейчас.

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Будет и множество бытовых проблем. Главная – поиск хотя бы пристойного жилья. Оно чудовищно дорогое, на рынке практически отсутствуют привычные нам небольшие двухкомнатные квартиры, и к тому же состояние жилого фонда страны, мягко говоря, не самое лучшее. Иными словами – скромная двушка в Гольяново покажется на фоне большинства сдаваемых в Израиле квартир роскошным жильем.

Банки, шестидневная рабочая неделя (да, воскресенье здесь – рабочий день), жара летом, хамсины (пыльная буря), холод в домах (отопление отсутствует вообще) и влажность зимой только дополняют картину.

И последнее здесь, очень важное. Израиль – воюющая страна. Да, именно так, в буквальном смысле. Она не только официально находится в состоянии войны с соседними Сирией и Ливаном (между прочим, от Хайфы до северной границы страны – минут 20 на автомобиле), но и постоянно подвергается ракетным обстрелам. Поэтому меры безопасности здесь на каждом шагу, посадка на самолет в аэропорту превращается в сложную процедуру, а жители хорошо знают, где расположено ближайшее бомбоубежище. И теракты происходят с завидной регулярностью. И кстати, служба в армии обязательна для всех, включая девушек. Исключение сделают только для тех, кто вышел из призывного возраста или отслужил в другой стране.

Для многих проблемой может стать религия. Иудаизм диктует свои правила. Привычного шоппинга по выходным в Израиле не будет – в шаббат во многих городах закрыто все и даже не работает транспорт, включая поезда (они выполняют в небольшом Израиле роль метро). Кашрут делает недоступными многие блюда (карбонад в стране не продается даже в «русских» магазинах, зато есть даже кошерные Макдоналдсы). Наконец, очень дорого стоят сигареты, и курящие вынуждены переходить на табак и самокрутки.

Хуцпа и савланут

Бытовые проблемы у каждого человека могут возникнуть разные. Но вот с чем столкнется каждый репатриант (или, если угодно, релокант) – с двумя проявлениями черт израильского менталитета. Израиль – восточная страна. И это может стать серьезной проблемой.

С одной стороны, жизнь отличается в Израиле крайней неторопливостью. Неторопливы госучреждения, банки (кстати, многие из них до сих пор общаются со своими клиентами при помощи... факса), сервис, торговля. Все это называется «савланут» (в буквальном переводе – спокойствие). Иными словами, никто и не подумает заняться вашей проблемой сразу же – потерпите!

Но есть и другая черта. Решая свои задачи, израильтяне везде и всегда вспоминают о хуцпе. Хуцпа – настойчивость, напористость, даже наглость, способность в буквальном смысле взять за горло. Здесь очень жестко ведутся переговоры, выдвигаются условия, по любому поводу израильтяне всегда готовы судиться. А значит, вы не просто должны отстаивать свои интересы, но и буквально бороться за то, чтобы ответственный чиновник обратил на вас внимание. А курьер – вовремя доставил посылку.

Израиль представляется весьма удобным вариантом для релокации ИТ-специалистов. Развитый хайтек, свободные рабочие места, высокие по местным меркам зарплаты, возможность получения гражданства многих россиян не могут не привлекать.

Но близкое знакомство с возможными вариантами показывает, что в качестве места релокации Израиль, при всех своих достоинствах, рассматриваться не может. Сюда невозможно перевезти сложившуюся команду – неевреи просто не смогут работать в стране. И даже для евреев процесс получения гражданства может оказаться весьма продолжительным. Наряду с прямой помощью со стороны государства в Израиле имеется и множество неприятных факторов, начиная от климатических и заканчивая бытовыми, что тоже существенно затрудняет задачу.

Репатриация, о которой если не думает, то уж по крайней мере знает любой еврей, живущий в России, – не релокация.