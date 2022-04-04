СМИ: Михаил Прохоров получил израильское гражданство

Минобороны назвало кадры о массовых убийствах в Буче постановкой Киева

Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией, заявили в Минобороны.

«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией», – сообщили в Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта – на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

«Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – сказали в ведомстве.

Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

После публикации кадров из Бучи городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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