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ЕС собрался расширить санкции против бизнесменов и элиты России
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Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, министры иностранных дел на экстренном заседании в воскресенье одобрят новые санкции против России, объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы», – приводит слова политика ТАСС.
Кроме того, главы МИД стран Евросоюза согласуют финансирование закупок летального оружия и топлива и вопрос поставок их на Украину, сообщил Боррель.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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ВС России заметили на улицах Харькова
Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили на улицах Харькова, техника движется в сторону центра города.
Транспорт ВС России движется по проспекту Людвига Свободы в сторону центра. Это северо-западная часть города.
Местные жители сообщили газете ВЗГЛЯД, что оттуда до центра города не более 10 километров.
Ранее сообщалось, что бои велись в северо-восточной части Харькова – со стороны села Циркуны.
«Складывается впечатление, что ВС России просто объехали сложный участок на том направлении и зашли с другой стороны», – пояснил один из читателей газеты ВЗГЛЯД.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
В Германии объяснили решение поставить оружие Киеву
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Берлина настал момент, когда он делает поворот на 180 градусов в своей политике по поставкам вооружений Украине.
«Несколько недель я говорила в этом зале по теме поставок вооружений, что менять свою внешнюю политику на 180 градусов нужно в подходящий момент и при полной осознанности. Как бы трагично это ни было, этот момент настал», – заявила она, выступая на экстренном заседании Бундестага, сообщает РИА «Новости».
Берлин в последние месяцы отвечал на просьбы Киева поставить оружие, что политика Германии неизменна – она не поставляет оружие в кризисные регионы. Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия одобрила поставки оружия Украине.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
МИД Китая опубликовал карикатуру на ситуацию вокруг Украины
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
Чжао Лицзянь заявил в Twitter: «США должны спросить у себя, кто все это затеял». Он сопроводил сообщение карикатурой, на которой изображен символизирующий США дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм спрашивает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам он «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина, передает РИА «Новости».
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Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США считают, что Россия начала военную операцию «без повода, оправдания и необходимости».
Минобороны подвело итоги спецоперации на Украине за сутки
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Вооруженные силы России блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», – передает его слова ТАСС.
Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик. Группировка войск Донецкой народной республики продолжает наступление в направлении на Петровское и продвинулась вперед еще на 12 км. Между тем группировка сил Луганской народной республики с начала операции продвинулась на 52 км.
«К настоящему времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узла связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У», – сказал Конашенков.
Также в МО заявили, что уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.
В ходе спецоперации задержан 471 украинский военнослужащий. Они будут отправлены к своим семьям после оформления документов. Конашенков добавил, что украинские военнослужащие массово отказываются от участия в боевых действиях.
В субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался, уточнили в МО.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», – добавил представитель Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам, «принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители украинской элиты просили его, чтобы он позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил его остановиться.
По словам белорусского лидера, в разговоре с украинской стороной он перечислил им все условия Москвы, сначала Киев согласился на все пункты, но потом отказался, передает РИА Новости.
Лукашенко добавил, что все в Гомеле ждут делегацию Украины, если она не приедет – это их выбор. Между тем он призывает Киев сесть за стол переговоров, если Украина не хочет потерять государственность.
Кроме того, Украине, по словам Лукашенко, необходимо стать таким же государством, как Белоруссия – нейтральным и без ядерного оружия.
Он также призвал Киев «не сваливать все на Минск». По его словам, роль Белоруссии в спецоперации России заключается в том, чтобы не дать ударить русским войскам в спину.
Лукашенко отметил, что в конфликт Украину втянули США, которые одновременно хотели решить и «белорусский вопрос». Он добавил, что конфликт на Украине – цветочки. Но если он будет развиваться, то будут ягодки.
Президент Белоруссии подчеркнул, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Ан-225 «Мрия» уничтожен в Гостомеле
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Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева.
«Уничтожен флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 «Мрия». Это произошло в аэропорту Антонова в Гостомеле под Киевом, где находился самолет», – сообщили в «Укроборонпром».
Аэродром Гостомель входит в состав авиакомплекса «Антонов». Аэродром используется как гражданской, так и экспериментальной авиацией. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об этом объекте.
Здесь были построены и совершили первые полеты ранние «антоновские» машины, использующиеся и поныне во всем мире, в том числе Ан-124. Это аэродром с огромной ВПП (три с половиной тысячи метров), занимающий сотни гектаров. Он действует и оборудован всем необходимым для взлета и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов.
С военной точки зрения у Гостомеля есть целый ряд преимуществ перед другими киевскими аэродромами (Жуляны и Борисполь). Прежде всего – он используется не так часто, в нем гораздо меньше обслуживающего персонала и людей в целом. Он находится на правом берегу Днепра, где расположены основные административные здания Киева.
Что касается легендарного Ан-225 «Мрия» – это советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Он являлся одним из самых больших самолетов в мире. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран».
Напомним, утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
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Дудаевцы заявили о готовности воевать на стороне Украины
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Чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины до конца.
На это заявление отреагировали в российском сегменте соцсетей. «Если до этого боролись с терроризмом на дальних подступах и перемалывали бандподполье в Сирии, то теперь этим фронтом стала Украина», – отметил автор отраслевого Telegram-канала Рыбарь.
Между тем сирийско-украинский бизнесмен Тарик аль-Джасим объявил о создании собственного подразделения в Одессе для ведения боевых действий на стороне Украины.
Уроженец Алеппо собирается командовать «мобилизованными сирийцами, находящимися в Сирии, и поставленными по линии турецких спецслужб боевиками из «Сирийской национальной армии».
Так называемый международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, воевавший в Донбассе на стороне украинских силовиков, был основан в марте 2014 года уроженцем Ачхой-Мартановского района Чечни Исой Мунаевым. Во время первой чеченской кампании 1994–1996 годов он командовал одним из незаконных вооруженных формирований, а после прихода к власти в Чечне Аслана Масхадова был комендантом Грозного.
Назван в честь первого президента Чеченской республики Ичкерия (запрещена в России) Джохара Дудаева, ликвидированного авиаударом российских сил.
Также к батальону примкнули Адам Осмаев, обвинявшийся в покушении на президента России Владимира Путина, и его жена Амина Окуева, которая во времена евромайдана была медсестрой «афганской сотни», а затем бойцом и пресс-секретарем террористического формирования. Окуева была убита в 2017 году.
1 февраля 2015 года в ходе боев за Дебальцево был убит и командир отряда Иса Мунаев. Новым командиром батальона стал Адам Осмаев.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
В Минобороны заявили о пытках пленных украинскими нацистами
Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны и координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации успешно продвинулась вглубь обороны противника еще на 4 километра. Подразделения Донецкой Народной Республики, преодолев сопротивление националистических подразделений продвинулась еще на 6 километров. Освобождены населенные пункты Нижнее, Гранитное и Гнутово», – цитирует его ТАСС.
По его словам, Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. «Среди них: 27 пунктов управления и узлов связи вооруженных сил Украины, 38 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны: С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 56 радиолокационных станций», – указал Конашенков.
Он уточнил, что «только сегодня уничтожены 7 зенитных ракетных комплексов в том числе один С-300 в районе города Краматорск. Сбито 3 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова».
Также, по словам представителя Минобороны, с начала операции уничтожены 254 танка и других боевых бронированных машин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, 164 единицы специальной военной автомобильной техники.
«Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», – рассказал Конашенков.
По его словам, «что касается украинских военнопленных, – мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Но мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил
, что принял решение о специальной военной операции
по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Пока Порошенко угрожал России, у украинского военного выпал магазин из автомата
Во время выступления Петра Порошенко, угрожавшего в своей речи России, у украинского военнослужащего, который стоял рядом с экс-президентом Украины, выпал магазин из автомата. Это произошло в прямом эфире британского телевидения.
Sky News показал Порошенко на фоне военных. Порошенко благодарил телевидение за возможность «доносить правду». В этот момент у одного из военных выпал магазин из автомата. Порошенко, обернувшись к нему, продолжил говорить: «Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину», – передает РИА «Новости».
Стала известна дата переговоров Москвы и Киева
Переговоры российской и украинской стороны по поводу ситуации на Украине состоятся уже сегодня, отказаться от переговоров для Украины будет вредно для нее самой, заявил член делегации переговорщиков, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
«Не надо сейчас говорить о каких-то гарантиях. Через несколько часов мы встретимся с украинской делегацией, я совершенно в этом не сомневаюсь. Сейчас обещать приехать и не приехать – это вред для них самих совершенно очевидный. А польза – быстрее сесть за стол переговоров», – ответил Слуцкий на вопрос о том, точно ли сегодня состоятся переговоры России и Украины, передает РИА «Новости».
Он повторно выразил готовность, если необходимо, продолжить переговоры, такая вероятность также есть.
Ранее сообщалось, что переговоры между российской и украинской делегациями состоятся в Гомельской области на белорусско-украинской границе.
Киев согласовал проведение переговоров с Россией в Гомельской области, российская делегация выехала на место.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Мародерства украинских банд в городах выдают за действия российских военных
В украинских городах, рядом с которыми проводится спецоперация российских войск, но куда еще не успели зайти российские войска, началось мародерство. Случаи зафиксированы на севере и на юге Украины.
Местные жители сообщают, что люди в военной форме без заметных знаков отличия грабят магазины. А украинские медиа приписывают мародерства российским солдатам.
На видео люди в амуниции, которой нет в российской армии, обносят продуктовый магазин.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.
Кроме того, в видеообращении мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал украинцев запасаться «коктейлями Молотова».
Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
Украинские силовики превращают женщин с детьми в мишени для российских военных
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Украинским женщинам и детям рассказывают, как применять оружие из-за угла по наступающим войскам, не предупреждая, что военные могут нанести удар по огневой точке.
«Не надо это делать. Мирные граждане Украины, вы не являетесь участниками боевых действий. Никто вас трогать не будет. Но стоит вам взять в руки оружие, вы становитесь комбатантами. С расстояния в 300-400 метров никто не разглядит, подросток это, женщина или ребенок. Увидят огневую точку – нанесут удар», – отметил автор Telegram-канала «Рыбарь».
В пятницу стало известно, что мирное население Киева власти Украины берут в заложники – среди жилых домов стоят установки залпового огня, а автоматы начали выдавать всем желающим. А безоружных украинцев власти просто призывают кидаться под военную технику.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что силам территориальной обороны в столице уже раздали 18 тыс. автоматов для защиты города. Но уже появились сообщения о том, что «стволы» начали использовать совсем для других целей – для грабежа и мародерства. Медиаэксперт и политик Анатолий Шарий разместил видео, на котором видны несколько трупов у раскрытого внедорожника. «Киев. Спасибо, Зеленский, за раздачу оружия населению», – гласит подпись.
Кроме того, украинские власти приняли решение освободить заключенных, которые ранее были военными, для участия в боевых действиях.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике.
По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
«Именно поэтому сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой для встречи могут быть другие города», – сказал он.
Президент Украины предложил встречаться в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Это все мы предложили российской стороне», – пояснил Зеленский.
Он добавил, что только так переговоры могут быть честными и результативными.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
В США предсказали «унизительный удар» России по Западу
Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу.
Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости».
Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций».
Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание.