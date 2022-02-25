ЕС решил запретить продажу самолетов российским авиакомпаниям

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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турция ответила на запрос Украины о закрытии проливов для российских судов
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять.
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Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЕС решил запретить продажу самолетов российским авиакомпаниям
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Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы запрещаем продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Это приведет к деградации ключевого сектора российской экономики и возможностей страны в области сообщения. Три четверти нынешнего российского коммерческого воздушного флота было построено в Евросоюзе, США и Канаде. Поэтому она серьезно зависит от этого», – передает РИА «Новости» ее слова.
По мнению главы ЕК, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение.
Ранее стало известно, что страны ЕС приняли решение о введении новых санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Боррель о санкциях против россиян: Больше никакого шопинга в Милане
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Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Они не смогут больше ездить на шопинг в Милане и устраивать вечеринки в Сен-Тропе, написал в своем Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Сегодня мы единогласно приняли решение жестко ответить на незаконные действия России против Украины. Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной Думы РФ, проголосовавших за признание так называемых ЛНР и ДНР», – написал он в Twitter.
Также, по его словам, под санкции попали «27 физических и юридических лиц, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Он отметил, что санкции будут распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы.
В заключение Боррель указал, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Ранее Боррель сообщил, что президент России Владимир Путин не включен в новый санкционный список Евросоюза, решение о котором было принято во вторник в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР.
Британия объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, Акционерное общество коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Еврокомиссия (ЕК) предложила ЕС санкции против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с «нелегальными действиями» в ДНР и ЛНР.
Дано объяснение особой жесткости антироссийских заявлений Лондона
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«Лондон позиционирует себя как главного оппонента Москвы, с этим и связана антироссийская активность британских политиков после признания Россией ДНР и ЛНР», – пояснила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее министр обороны Британии заявил, что Лондон может «дать под зад» Москве.
«Британия сама взяла на себя роль главного «обличителя российских угроз», а также «хранителя» евроатлантической безопасности, как главный союзник США», – пояснила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
Эксперт напомнила, что год назад Британия включила тезис о «российской угрозе» в свою стратегию национальной безопасности. «Собственно, когда начались обвинения России в скором «вторжении на Украину», Лондон сразу поднял градус выше всех на Западе своими заявлениями о том, что «Москва пожалеет», – подчеркнула собеседница.
Аналитик отметила, что на внутреннюю и внешнюю аудитории и рассчитаны такие заявления в рамках концепции Global Britain. «Лондон хочет выделиться резкостью в отношении России в первую очередь на фоне более сдержанного Евросоюза. К тому же Британия чувствует себя совершенно самостоятельным игроком в Европе», – заметила специалист.
Министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.
«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».
Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.
Глава МИД Британии Лиз Трасс, в свою очередь, сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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В Евросоюзе решили ограничить доступ России к финансовому рынку
Главы МИД Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 22 февраля.
«Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счет ограничения доступа суверенного долга на наш рынок», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
В Евросоюзе назвали признание ДНР и ЛНР Россией вопиющим нарушением международного права и минских соглашений, пообещав отреагировать на это.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
ЕС официально ввел санкции за признание ЛНР и ДНР
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ЕС официально принял пакет санкций за признание ДНР и ЛНР, в список войдут 351 депутат Госдумы, еще 27 физлиц и организаций, говорится в распространенном заявлении союза.
«Совет ЕС принял сегодня пакет мер в качестве ответа на решение Российской Федерации признать неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований и на последующее решение направить туда войска», – цитирует документ РИА «Новости».
Списки фигурантов будут опубликованы в ближайшие часы.
Кроме того, в заявлении представительства председательствующей в ЕС Франции говорится, что санкции будут опубликованы в ближайшее время до конца дня.
Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.
«Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня», – указывается в заявлении.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Британия во вторник объявила о санкциях в отношении пяти российских банков: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Также в Британии заявили, что Лондон может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию».
Евросоюз намерен ввести санкции против 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, они не смогут больше ездить на шопинг в Милан и устраивать вечеринки в Сен-Тропе.
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «вводит всесторонние санкции против российского суверенного долга», «отрезая российское правительство от западного финансирования». США также вводят блокирующие санкции против «двух крупных финансовых институтов России – ВЭБ и военного банка». Глава Белого дома не уточнил, о каком «военном банке» может идти речь.
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Боррель удалил твит о «шопинге в Милане» и «вечеринках в Сен-Тропе»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель удалил свой твит о том, что из-за санкций российские парламентарии лишатся «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена». Однако на него уже ответили в МИД России, Совете Федерации и Госдуме.
Боррель удалил свой твит через пару часов после публикации, передает РИА «Новости».
Однако в России на него успели ответить. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что «за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тыс. человек», но Боррель не опубликовал «ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов».
«Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки – то, что волнует по-настоящему», – заявила она, добавив, что «подобное поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика». Она также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил: «Традиционные европейские ценности в изложении Борреля. Приоритеты и устремления еврочиновников понятны».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сказал, что нельзя «шопингу в Милане противопоставить жизни людей в ЛНР и ДНР», а если «Боррель это считает равноценным, то он далек от того, что происходит сейчас в геополитике», прошло то время, «когда была тоска по европейским городам».
Шхагошев считает, что Боррель «ставит крест на межпарламентском диалоге между европейскими и российскими парламентариями». «Значит, мы будет продолжать парламентский диалог вне Европы», – добавил депутат.
Напомним, российские парламентарии ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Евросоюз намерен ввести санкции против них. Боррель заявил, что для попавших под санкции лиц больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России
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Главы государств и правительств Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине, сообщил источник в делегации одной из стран ЕС на полях встречи.
«Практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», – приводит слова диплорматического источника ТАСС.
Как утверждает источник, в новый пакет ограничительных мер может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT. «Это может быть отключение от SWIFT, однако решения пока нет. Некоторые страны настаивают на этом, а некоторые против», – пояснил он, добавив, что среди последних, в частности, Германия. Источник также рассказал, что лидеры затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина. «Включение Путина в черный список – еще один обсуждающийся вариант третьего пакета. Точного решения по этому вопросу тоже пока нет», – сообщил он.
На вопрос о том, когда ЕС планирует вводить третий пакет санкций, дипломат сказал: «На данный момент нет четкого понимания, что может привести к [введению] третьего пакета. Если ситуация будет оставаться такой же или ухудшаться, [то он может быть введен]. Ближайшие день-два покажут, возможно».
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти».
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Напомним также, в четверг во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства заявили о работе над отключением России от SWIFT. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном «жесткие» санкции в отношении России, потребовав отключить Россию от системы SWIFT. Тогда же президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT.
В январе президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом. В администрации США не исключили возможности отключения российских банков от SWIFT. В том же месяце стало известно, что правительство Британии рассматривает возможность отключения РФ от международной системы SWIFT.
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ЕС ввел санкции против Шойгу, Захаровой и Симоньян
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В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей, говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В санкционный список включены министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, передает ТАСС.
В список также вошли вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников, главком ВМФ РФ Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ РФ Владимир Касатонов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровкин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Согласно постановлению, ЕС включил в санкционный список свыше 330 российских парламентариев, включая Петра Толстого, Алексея Пушкова, Геннадия Зюганова. Всем им запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его банковской системе.
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Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» 351 депутата Госдумы России, 27 физических и юридических лиц «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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ЕС ввел санкции против Банка «Россия», ПСБ и ВЭБ.РФ
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Евросоюз ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований», говорится в постановлении о санкциях, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
ВЭБ.РФ, в частности, в санкционном списке ЕС присутствует за «проекты с компаниями оборонной промышленности, включая Ростех, которые обеспечивают поддержку действий, подрывающих и угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Промсвязьбанку Евросоюз приписывает ответственность «за массированное развертывание российских войск вдоль границы с Украиной и присутствие российских войск на Крымском полуострове». Как утверждается, банк «Россия», также присутствующий в списке, «поддерживает российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию восточной Украины, получая от них выгоду». Санкции против «Агентства интернет-исследований», как отмечено в документе, вводятся из-за якобы имевшего место распространения дезинформации о ситуации на Украине, передает ТАСС.
Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
-
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
-
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Европарламент попросил УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
Группа депутатов Европарламента обратилась к УЕФА с просьбой изменить место проведения финала Лиги чемпионов, который должен был пройти в Санкт-Петербурге в мае этого года, и перестать рассматривать города России для организации международных футбольных соревнований.
«Мы призываем вас перестать рассматривать Санкт-Петербург и другие российские города как места проведения международных футбольных соревнований и в качестве первого шага выбрать альтернативное место проведения финала Лиги чемпионов 28 мая 2022 года», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters текст письма.
В нем также говорится, что члены ЕП призывают УЕФА созвать специальное заседание исполнительного комитета организации, прекратить сотрудничество с Газпромом и ввести санкции против отдельных российских должностных лиц, причастных к нарушению международного права.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб операции объединенных сил Украины в Донбассе практически уничтожен. Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. В Минобороны России предупредили о подготовке СБУ провокаций с имитацией массовых жертв. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации на Украине.
ЕС собрался ограничить доступ России к технологиям переработки нефти
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Евросоюз ограничит доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретит экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти», заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после экстренного саммита ЕС по Украине.
«Мы ограничиваем для России доступ к важнейшим технологиям, которые необходимы в построении процветающего будущего, среди которых передовые полупроводниковые технологии», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.
Кроме того, в рамках санкций против энергетического сектора России ЕС запретит экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». «Эти инструменты уникальны, так как они производятся только у нас, они не могут поставляться из других мест», – добавила она. По ее версии, Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере 24 млрд евро в 2019 году.
«Впервые в этот пакет включены финансовые санкции, которые лишат Россию доступа к наиболее важным рынкам капитала. Теперь мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», – сказала она.
Среди прочих мер, которые обнародовала фон дер Ляйен, значится «лишение дипломатов и бизнесменов из России привилегированного доступа в ЕС».
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Стало известно о планах ЕС ввести против России визовые ограничения
Новые рестрикции Европейского союза в отношении России, которые планируется утвердить лидерами стран в четверг, могут включать сектор энергетики и визовые ограничения, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
«Предложения по санкциям, которые Еврокомиссия должна представить, включают финансовый сектор, транспорт, запрет на экспорт, энергетику и визовую политику», – цитирует представителя ЕС ТАСС.
Ранее президент США Джор Байден заявлял, что США продолжат оказывать поддержку и помощь Киеву, Вашингтон и его союзники намерены объявить о жестких санкциях против России.
До этого глава Белого дома в письменном заявлении пообещал в четверг выступить с обращением к американцам и объявить о «последствиях» для России за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины.
В ЕК заявили о заполненности хранилищ газом менее чем на треть
Подземные хранилища газа в Европейском союзе заполнены менее чем на треть от полного объема, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи.
«У нас есть газовые хранилища, поэтому мы не находимся в ситуации, когда в один день у нас не станет газа. Нынешний уровень их заполнения – около 30% от их мощности», – цитирует Макфи РИА «Новости».
Ранее в феврале Газпром заявил, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на 17 февраля 2022 года опустели на 95,3% от общего объема закачанного туда летом газа, в ПХГ Европы остается менее 5% запасов.
Германия в понедельник объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал, что после остановки сертификации газ в Европе будет стоить по 2 тыс. евро за 1 тыс. кубометров.
Словакия выступила за смягчение антироссийских санкций при урегулировании ситуации на Украине
Словакия выступит за постепенную отмену антироссийских санкций, которые намерены утвердить лидеры Евросоюза, если Москва будет вести диалог об урегулировании ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер по прибытии на экстренный саммит ЕС.
Хегер заявил, что Словакия не хочет, чтобы «этот конфликт означал возврат «железного занавеса» (в Европе), страна выступает «за максимально жесткие санкции (против России) на начальном этапе, а в случае диалога (с Россией по урегулированию ситуации на Украине) – за постепенную отмену этих санкций», передает ТАСС.
Политик высказался также за усиление присутствия НАТО в странах восточной части блока: «Возникшая ситуация продемонстрировала, что мы должны значительно укрепить обороноспособность НАТО на восточном крыле (блока). Также мы должны срочно обеспечить достаточную гуманитарную помощь нашему соседу и другу Украине».
При этом ранее СМИ сообщили, что правительство Словакии приступило к подготовке размещения в республике подразделения.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Это началось после обострения конфликта в Донбассе.
После этого президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. В частности, Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. При этом в ВТБ заявили, что новые санкции не отразятся на счетах и вкладах клиентов.
Также США ввели санкции против Совкомбанка, Новикомбанка и «Открытия».
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Газ в Европе вырос до 1,6 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость 1 тыс. кубометров российского газа в Европе возросла в ходе торгов в четверг на 57% и находится на уровне 1,6 тыс. долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах возросла до 1 тыс. 608 долларов за 1 тыс. кубометров, или 139,495 евро за МВт/ч, передает ТАСС.
Последний цена на голубое топливо в ЕС поднималась до такого уровня 23 декабря 2021 года.
Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине.
Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.
В ЕС пригрозили России «очень быстрым» принятием санкций
Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.
«Сначала будет политическая дискуссия на уровне министров иностранных дел, после чего может последовать юридическое решение», – заявил Мамер, передает РИА «Новости».
Министры иностранных дел ЕС намерены провести внеочередную встречу во вторник по Украине.
«Это неформальная встреча министров в Париже, они не могут принять решение», – добавили в пресс-службе ЕК.
Пакет (санкций) на столе. Я уверен, что решение будет принято очень быстро», – заключил Мамер.
Ранее комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
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