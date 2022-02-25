ЕС решил запретить продажу самолетов российским авиакомпаниям

Дано объяснение особой жесткости антироссийских заявлений Лондона

«Лондон позиционирует себя как главного оппонента Москвы, с этим и связана антироссийская активность британских политиков после признания Россией ДНР и ЛНР», – пояснила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее министр обороны Британии заявил, что Лондон может «дать под зад» Москве.

«Британия сама взяла на себя роль главного «обличителя российских угроз», а также «хранителя» евроатлантической безопасности, как главный союзник США», – пояснила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Эксперт напомнила, что год назад Британия включила тезис о «российской угрозе» в свою стратегию национальной безопасности. «Собственно, когда начались обвинения России в скором «вторжении на Украину», Лондон сразу поднял градус выше всех на Западе своими заявлениями о том, что «Москва пожалеет», – подчеркнула собеседница.

Аналитик отметила, что на внутреннюю и внешнюю аудитории и рассчитаны такие заявления в рамках концепции Global Britain. «Лондон хочет выделиться резкостью в отношении России в первую очередь на фоне более сдержанного Евросоюза. К тому же Британия чувствует себя совершенно самостоятельным игроком в Европе», – заметила специалист.

Министр обороны Бен Уоллес ранее заявил, что в Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости.

«Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин... у него не было ни друзей, ни союзников», – сказал Бен Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере, сообщает «Коммерсант». Министр заявил, что «шотландские гвардейцы дали под зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить».

Уоллес заявил, что Лондон всегда готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира в случае такой необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство РА.

Глава МИД Британии Лиз Трасс, в свою очередь, сообщила, что правительство страны объявило о новом экономическом пакете для поддержки стабильности на Украине. «Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить боль России и поддержать украинский народ», – написала Трасс в Twitter.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о санкциях против России и экономической помощи Украине. Захарова задалась вопросом: «То есть российскому народу причиняют боль, а украинский народ загоняют в долговую яму?»

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД