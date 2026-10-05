Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Ученый назвал получившую Нобелевскую премию технологию переворотом в науке
Гендиректор центра ФМБА Белоусов: Оптогенетика является переворотом в науке
Технология оптогенетики, удостоенная Нобелевской премии, позволила на совершенно новом уровне изучать работу нервной системы и произвела переворот в науке, заявил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.
По словам Белоусова, технология оптогенетики, за которую в понедельник была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине Карлу Дайссероту, Петеру Хегеманну и Георгу Нагелю, произвела переворот в изучении нервной системы, передает ТАСС.
«Я пять лет предсказывал, что именно за эту технологию в итоге дадут премию. Ее значение трудно переоценить. Технология, созданная нынешними лауреатами, в первую очередь позволила на совершенно новом уровне исследовать работу нервной системы», – заявил член-корреспондент РАН, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.
По его словам, до появления оптогенетики ученые изучали электрическую активность нейронов в основном с помощью электродов и других классических инструментов. Новая технология дала исследователям генетически кодируемые механизмы для направленной активации клеток.
Белоусов пояснил, что геномные подходы позволяют внедрять эти инструменты в нужные области мозга. Управление нейронами с помощью света дало возможность собрать колоссальный объем данных о работе мозга экспериментальных животных и экспериментально проверять гипотезы о том, какие нейронные контуры отвечают за конкретное поведение.
Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.