Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
ЦБ заявил о непрерывном росте экономической активности в России
Зампред ЦБ Заботкин сообщил о продолжающемся росте экономической активности
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил о продолжающемся росте экономической активности в стране на фоне увеличения банковского кредитования компаний на 13 трлн рублей.
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации подчеркнул продолжение роста экономической активности в стране, передает ТАСС. «Экономическая активность в этом году продолжает расти. Кредит вносит свой вклад в этот рост», – сказал он.
По словам зампреда ЦБ, за последние 12 месяцев банковское финансирование отечественных компаний увеличилось на 13 трлн рублей. Заботкин отметил, что существенное снижение ключевой ставки с июня прошлого года способствовало росту кредитования. Сейчас ставка находится на уровне 14% годовых, что ниже показателей конца 2023 года.
Российская экономика уже третий год пребывает в состоянии полной занятости. Возможности дальнейшего роста зависят от темпов повышения производительности труда, чему способствует высокий уровень инвестиций.
Прирост ВВП России по итогам 2026 года ожидается немного ниже прошлогоднего. Базовый прогноз ЦБ на 2027 год предполагает стабилизацию инфляции на низком уровне при средней ключевой ставке 10,5-12,5%. Возвращение к нейтральной ставке, оцениваемой в 7,5-8,5%, ожидается в 2029 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.
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