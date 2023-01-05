Галкин на концерте озвучил официальное приветствие ВСУ

Артист Максим Галкин (признан иноагентом) во время выступления в Дубае поддержал выкрик из зала «слава Украине» и ответил «героям слава», видео с этим инцидентом опубликовано в Сети.

Галкин в ходе концерта заявил, что его «попросили быть нейтральным», но он не смог этого сделать. Кто-то из зрителей крикнул «Слава Украине», на что артист ответил «героям слава».

Видеозапись опубликовали в Сети.

Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.

Напомним, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами.