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Галкин на концерте озвучил официальное приветствие ВСУ
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Артист Максим Галкин (признан иноагентом) во время выступления в Дубае поддержал выкрик из зала «слава Украине» и ответил «героям слава», видео с этим инцидентом опубликовано в Сети.
Галкин в ходе концерта заявил, что его «попросили быть нейтральным», но он не смог этого сделать. Кто-то из зрителей крикнул «Слава Украине», на что артист ответил «героям слава».
Видеозапись опубликовали в Сети.
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Напомним, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами.
Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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В Минобороны рассказали о подвиге майора медслужбы в Запорожской области
Спасавшего пациентов майора медслужбы Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно
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Майор медицинской службы Александр Сеикаев погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS в городе Токмак Запорожской области по зданию центральной районной больницы, которое никогда не использовалось в качестве военного объекта и выполняло только единственную функцию оказания медпомощи населению, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
В момент ракетного удара в райбольнице российскими гражданскими и военными медиками оказывалась медицинская помощь гражданским лицам, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ. Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных. Он решил выполнить свой врачебный долг и остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место, и погиб под обстрелами вместе с больными.
За самоотверженную верность врачебному долгу, мужество и героизм, майор медицинской службы Александра Сеикаева наградили орденом Мужества посмертно.
Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»
Если Германия не даст Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия грозят дойти и до немецкой столицы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, глава немецкого правительства Олаф Шольц может «продолжать игру, проводить социологические исследования о том, нужно давать танки или не нужно», если желает, чтобы «немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Леопард-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Белорусские пограничники сообщили о вооруженных провокациях со стороны Украины
Погранкомитет Белоруссии: Границу Украины охраняют военные без знаков отличия
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Служащие ВСУ наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты, на провокации белорусские пограничники не поддаются, границу Украины охраняют люди в форме без знаков отличия, сообщили в погранкомитете Белоруссии.
«Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка», когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты угрожающие демонстрировались в сторону пограничников», – сообщил начальник погранконтроля на видео, распространенном в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии.
Офицер отделения погранконтроля отметил, что на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет».
«То есть, государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», – добавил он.
Также офицер рассказал, что на территории Украины периодически слышны выстрелы, а также звуки тяжелой техники. По его словам, пересекающие границу граждане рассказывают, что украинцы выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра.
Представитель белорусской погранслужбы добавил, что с приходом зимы количество нарушений пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства Белоруссии отмечают рост провокаций в районе белорусской границы.
Эстония захотела в обход ЕС передать Украине замороженные российские активы
Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о планах Таллина выработать механизм передачи Киеву замороженных российских активов
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Эстония хочет самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных российских финансовых активов, сообщил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.
Рейнсалу сообщил, что блокированы активы на 17 млрд евро. Однако процесс передачи их Украине застопорился, хотя страны ЕС и велели Еврокомиссии выработать соответствующую юридическую схему. В связи с этим Таллин решил параллельно запустить процесс создания собственной юридической структуры, которая откроет дорогу для использования указанных средств, передает ТАСС со ссылкой на Postimees.
Напомним, ЕС сообщил, что заморозил 19 млрд евро активов российского бизнеса и до 300 млрд евро активов ЦБ России. Сейчас, как отмечают эксперты, ЕК пытается «подогнать правовую базу под свои нужды», поскольку изначальная заморозка активов была незаконной. Банк России полагает, что перспективы возврата активов российских банков крайне низкие, но с юридической точки зрения они пока не конфискованы.
Пленные украинские военные назвали Зеленского «шавкой»
Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»
Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.
Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».
«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».
Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.
«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было», – заявил Пономаренко.
Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.
Взрывы прозвучали в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В среду вечером в Харьковской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Подробностей не сообщается. При этом в области не объявлялась воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, в среду на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.
Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины
Российские военные за последние сутки сбили два самолета военно-воздушных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.
Воздушно-комические силы России (ВКС) и средства противовоздушной обороны у населенных пунктов Красногоровка и Победа в Донецкой народной республике сбили украинские Су-24 и Су-25, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник у поселков Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка (ЛНР), Николаевка, Волноваха, Евгеновка (ДНР), Князе-Григоровка, Великая Лепетиха (Херсонская область) и у Мелитополя.
Также за этот период перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, четыре противорадиолокационные ракеты HARM у Белогоровки (ЛНР) и Гавриловки (Херсонская область).
За весь период спецоперации уничтожены 359 самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотника, 399 комплексов ЗРК, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 машина РСЗО, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов.
Ранее Минобороны публиковало ролик, на котором запечатлена боевая работа расчетов ударных беспилотников подразделений специального назначения ЦВО.
В США перечислили вооружения, которые Вашингтон боится давать Киеву
19FortyFive назвал три вида вооружений, которые США откажутся передавать Украине
Военный эксперт Питер Сучиу рассказал, какие три вида вооружений США, по его мнению, никогда не передадут Украине, в том числе из-за страха перед Россией.
Сучиу считает, что Киев ни за что не получит от США истребители F-16 Fighting Falcon, поскольку такую поставку можно счесть втягиванием НАТО в конфликт. Также указывается, что на обучение летчиков уйдет много времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на 19FortyFive.
Кроме того, как полагает Сучиу, Украине не дадут танки M1 Abrams. По словам Сучиу, в Пентагоне считают, что такая поставка принесла бы больше вреда, чем пользы – обучение украинских военных потребовало бы слишком много времени.
Наконец, США, по словам военного эксперта, не собираются поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы ATACMS – они позволят Киеву наносить удары вглубь России, а США опасаются ответных действий Москвы.
Напомним, США планируют в билжайшее время предоставить Украине новый пакет военной помощи. СМИ сообщали, что США изменили РСЗО HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для ударов вглубь России.
Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC
Президент Франции Макрон обещал поставить Украине колесные танки AMX-10 RC
Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому расширить помощь и поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Сообщается, что Макрон заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC, передает РИА «Новости» со ссылкой на France – Presse.
Ранее Макрон пообещал новые поставки гаубиц CAESAR Украине.
В Национальной ассамблее Франции заявили об истощении запасов вооружений из-за помощи Украине. 11 декабря лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что во Франции практически истощились военные запасы, но Париж продолжает поставлять оружие и боеприпасы Киеву. По данным Французского института международных отношений, Париж решил передать Украине 24 из 75 имевшихся в наличии гаубиц Caesar, при этом 18 артиллерийских установок уже переданы Киеву.
Зеленский не увидел «рациональных причин» не давать Украине западные танки
Зеленский заявил об отсутствии «рациональных причин» не передавать Украине танки западного образца
Обещание Франции передать Киеву колесные танки AMX-10 RC свидетельствует, что нет «рациональных причин» не передавать Украине танки западного образца, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что Украина получит «больше бронетехники», в том числе «колесные танки французского производства». По его мнению, такой шаг французской стороны посылает ясный сигнал всем союзникам Украины – «нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», передает ТАСС.
Напомним, Макрон заявил Зеленскому, что Украине передадут колесные танки AMX-10 RC. Украинская сторона не раз высказывала недовольство отказом Германии от поставок танков. При этом жители Германии выступают против поставок Киеву танков «Леопард-2».
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировали свыше 170 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении российская артиллерия ударила по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ у поселков Кучеровка и Песчаное (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Уничтожено до 30 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении артиллерия ВС России ударила по 95-й 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ у поселков Григоровка и Серебрянка (ДНР), украинские войска потеряли свыше 40 военных, два БТР и три автомобиля.
На Донецком направлении в ходе наступления российских военных нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, ликвидировано до 60 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомашин.
На Южно-Донецком направлении у населенного пункта Пречистовка (ДНР) уничтожено более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Российские авиация, ракетные войска, артиллерия поразили 57 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах. У поселков Гуляй Поле (Запорожская область) и Красный Лиман (ДНР) уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов.
Напомним, за прошлые сутки ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25, в последние сутки сбиты украинские Су-24 и Су-25
Украинские раскольники анонсировали богослужение в Киево-Печерской лавре
Глава Православной церкви Украины Думенко получил разрешение устроить богослужение в Киево-Печерской лавре
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Так называемая Православная церковь Украины сообщила, что получила разрешение на богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
ПЦУ сообщила, что глава раскольников Епифаний Думенко совершит в Успенском соборе 7 января литургию по случаю Рождества, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
В канонической Украинской православной церкви заявили, что это «станет большим позором для Украины». Отмечается, что на сей раз рейдерство ПЦУ напрямую осуществляется по распоряжению украинских властей. В УПЦ считают, что поместные церкви за рубежом окажутся, «мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание» на Украине.
Настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино священник Павел Островский заявил в Telegram: «Как же больно читать новости о том, что Киево-Печерскую Лавру отдали в руки поганых раскольников». «Насколько нужно ненавидеть собственный православный народ, чтобы причинять ему подобную боль? И ведь это только начало…» – заявил он.
Напомним, представителям УПЦ закрыли доступ к двум храмам Верхней лавры. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для УПЦ после 31 декабря.
В ООН не ответили на вопрос об отношении Гутерриша к минским соглашениям
Представитель генсека ООН Дюжаррик признал вопрос о минских соглашениях закономерным, но отказался на него отвечать
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопрос о том, насколько заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о минских соглашениях отражают позицию Антониу Гутерриша.
Дюжаррик признал, что данный вопрос является весьма «закономерным». Однако он заявил, что предоставит возможность проводить «исторический анализ» СМИ и бывшим официальным лицам, «которые были задействованы в этом». Как сказал Дюжаррик, в ООН «сосредоточены на сегодняшнем дне» и прикладывают усилия для урегулирования конфликта, передает ТАСС.
Напомним, в конце 2022 года Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. Позднее она подтвердила такую оценку договоренностей. После Меркель об этом же заявил Олланд. Президент России Владимир Путин указал, что это признание лишь подтверждает правильность начала спецоперации.