Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Умер американский актер из сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк
Американский актер из сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк умер в 62 года
Американский актер Энтони Кларк, наиболее известный по роли в популярном сериале «Да, дорогая!», ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщил его коллега, актер Майк О'Мэлли.
«Энтони Кларк умер», – приводит его слова РИА «Новости».
За свою карьеру Энтони Кларк также сыграл в таких известных голливудских фильмах, как «Дурацкое пари», «Скала» и «Заплатить сполна».
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