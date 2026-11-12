Умер американский актер из сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк

Американский актер из сериала «Да, дорогая!» Энтони Кларк умер в 62 года

Tекст: Дарья Григоренко

«Энтони Кларк умер», – приводит его слова РИА «Новости».

За свою карьеру Энтони Кларк также сыграл в таких известных голливудских фильмах, как «Дурацкое пари», «Скала» и «Заплатить сполна».

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