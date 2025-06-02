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Книга рекордов признала концерт Леди Гаги самым массовым в мире
Пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2,5 млн человек на бесплатном выступлении Леди Гаги, что стало новым рекордом среди женщин-музыкантов.
Концерт Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро признан Книгой рекордов Гиннесса самым массовым среди сольных выступлений женщин-музыкантов, передает ТАСС.
3 мая шоу посетили около 2,5 млн человек. В сообщении организации отмечается: «Бесплатный концерт Леди Гаги <…> посетили 2,5 млн фанатов, что делает его самым масштабным по посещаемости сольным концертом в истории [среди женщин-музыкантов]».
Это стало первым за 13 лет выступлением певицы в Бразилии и позволило ей обойти Мадонну, которая ранее также собрала рекордную аудиторию на Копакабане 4 мая 2024 года.
Общий же мировой рекорд по посещаемости концерта уже более 30 лет принадлежит Роду Стюарту, чье новогоднее выступление в 1994 году собрало не менее 3,5 млн зрителей. В Книге рекордов при этом подчеркивают, что часть аудитории тогда могла прийти посмотреть на салют.
Второе место в списке самых массовых музыкальных событий занимает концерт и лазерное шоу Жан-Мишеля Жарра у здания МГУ во время празднования 850-летия Москвы в 1997 году.
Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, считается одной из самых успешных мировых поп-звезд: шесть ее студийных альбомов разошлись общим тиражом около 170 млн экземпляров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции пресекли попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Позднее мужчина, подозреваемый в попытке устроить взрыв на бесплатном концерте, вышел из-под стражи под залог.