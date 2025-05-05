То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
В Бразилии отпустили под залог подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги
Мужчина, подозреваемый в попытке устроить взрыв на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, вышел из-под стражи под залог.
Бразильская полиция отпустила под залог мужчину, подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС со ссылкой на портал Metropoles.
В полиции сообщили: «Полицейские установили размер залога, он свободен и предстанет перед слушанием по вопросу содержания под стражей». Суд назначен через пять дней, и на нем окончательно решат вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
Кроме того, стражи порядка задержали второго подозреваемого, который, по информации CNN Brasil, был депортирован из США в прошлом месяце. Детали его причастности к подготовке взрыва не уточняются.
Концерт певицы Леди Гаги прошел три мая на пляже Копакабана. Мероприятие было бесплатным и собрало, по оценкам организаторов, свыше 2 млн зрителей. Операция по обеспечению безопасности прошла при усиленных мерах контроля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро пресекли попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана.
В прошлом году подозреваемый в планировании теракта на одном из концертов американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене признал свою вину.