В Бразилии отпустили под залог подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги

Tекст: Мария Иванова

Бразильская полиция отпустила под залог мужчину, подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС со ссылкой на портал Metropoles.

В полиции сообщили: «Полицейские установили размер залога, он свободен и предстанет перед слушанием по вопросу содержания под стражей». Суд назначен через пять дней, и на нем окончательно решат вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Кроме того, стражи порядка задержали второго подозреваемого, который, по информации CNN Brasil, был депортирован из США в прошлом месяце. Детали его причастности к подготовке взрыва не уточняются.

Концерт певицы Леди Гаги прошел три мая на пляже Копакабана. Мероприятие было бесплатным и собрало, по оценкам организаторов, свыше 2 млн зрителей. Операция по обеспечению безопасности прошла при усиленных мерах контроля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро пресекли попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана.

В прошлом году подозреваемый в планировании теракта на одном из концертов американской поп-звезды Тейлор Свифт в Вене признал свою вину.