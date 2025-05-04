За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Полиция Бразилии предотвратила теракт на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио
Сотрудники полиции пресекли попытку совершить взрыв во время многотысячного концерта Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Полиция Бразилии предотвратила теракт во время бесплатного концерта Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло на пляже Копакабана и собрало более 2 млн зрителей, став самым массовым выступлением певицы.
«Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги», – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции штата Рио-де-Жанейро. По данным правоохранителей, операция получила название «Фальшивый монстр».
Расследование показало, что злоумышленники вербовали людей, в том числе подростков, для организации нападений с использованием самодельных взрывчатых устройств и коктейлей Молотова. Их действия были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ запрещено в России).
Напомним, в прошлом году подозреваемый в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене признал свою вину.