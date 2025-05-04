Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

Полиция Бразилии предотвратила теракт на бесплатном концерте Леди Гаги в Рио

Tекст: Мария Иванова

Полиция Бразилии предотвратила теракт во время бесплатного концерта Леди Гаги в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло на пляже Копакабана и собрало более 2 млн зрителей, став самым массовым выступлением певицы.

«Гражданская полиция предотвратила взрыв на концерте Леди Гаги», – сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции штата Рио-де-Жанейро. По данным правоохранителей, операция получила название «Фальшивый монстр».

Расследование показало, что злоумышленники вербовали людей, в том числе подростков, для организации нападений с использованием самодельных взрывчатых устройств и коктейлей Молотова. Их действия были направлены против детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ запрещено в России).

Напомним, в прошлом году подозреваемый в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене признал свою вину.