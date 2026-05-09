Вылетавший из Денвера самолет сбил человека на полосе

Самолет Airbus A321 сбил человека на взлетной полосе в аэропорту Денвера
Пассажирский лайнер Airbus A321 наехал на находившегося на взлетно-посадочной полосе человека, после чего экстренно затормозил, что привело к задымлению и эвакуации людей.
Инцидент произошел в американском Денвере с самолетом Airbus A321 авиакомпании Frontier Airlines, сообщает РИА «Новости». Воздушное судно направлялось в Лос-Анджелес.
«В пятницу в международном аэропорту Денвера самолет авиакомпании Frontier Airlines, направлявшийся в Лос-Анджелес, сбил человека на взлетно-посадочной полосе», – передает телеканал ABC.
Пилоты оперативно остановили движение лайнера и доложили диспетчерам о возгорании двигателя, а также появлении дыма в салоне. На борту находились более 230 человек, все они были успешно эвакуированы. Один пассажир получил легкие травмы. Власти начали расследование обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошом году пассажирский самолет American Airlines загорелся в аэропорту Денвера.
В марте этого года пассажирский лайнер Air Canada протаранил пожарную машину на взлетной полосе аэропорта Ла-Гуардия.