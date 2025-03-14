В Денвере загорелся самолет American Airlines

Самолет авиакомпании American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, пассажиры эвакуированы

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает Fox News, пассажиры рейса American Airlines были вынуждены срочно покинуть самолет в аэропорту Денвера из-за возгорания. Инцидент произошел, когда самолет находился в аэропорту штата Колорадо.



Очевидцы видеороликов, опубликованных в социальных сетях, зафиксировали, как пассажиры эвакуируются через аварийные выходы, выходя на крыло самолета. Однако причины возгорания и информация о возможных пострадавших на данный момент не раскрываются.

Представители как аэропорта, так и авиакомпании American Airlines пока не дали официальных комментариев по поводу произошедшего. Тем временем спасательные службы оперативно прибыли на место инцидента, чтобы ликвидировать последствия возгорания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный самолет FedEx совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после столкновения с птицей, что вызвало возгорание двигателя.

Пассажирский самолет компании Air Busan загорелся в аэропорту Пусана, после чего 176 человек эвакуированы и один человек пострадал.

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