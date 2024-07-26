Бывшего тренера ЦСКА Зико ограбили на Олимпийских играх в Париже

Трамп напомнил Зеленскому, что Россия победила Гитлера и Наполеона

Трамп объяснил Зеленскому необходимость завершения конфликта

Tекст: Ольга Иванова

В эфире телеканала Fox News он рассказал, что в разговоре с Зеленским назвал Россию «военной машиной». Также он напомнил украинскому лидеру, что Россия победила Гитлера и Наполеона.

«И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито тоже. Это полный беспорядок. Этого не должно было случиться», – сказал Трамп.

Он также выразил уверенность, что нынешний президент США Джо Байден «не должен был допустить этого, это было легко остановить». Трамп считает, что конфликт стал реальностью по двум причинам: высокие цены на нефть и вывод войск США из Афганистана.

«Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда, по двум причинам. Номер один – цены на нефть были низкими. Я поддерживал их на низком уровне. Я поддерживал низкие цены на бензин. Как только пришло новое правительство, нефть подорожала почти на 100 долларов за баррель, что вдвое больше, чем должно быть. И внезапно у России появились огромные суммы денег, которых у них не было. И еще я думаю, что одна из причин, по которой Путин пошел на это, заключается в том, что он увидел Афганистан, как мы вышли из него», – сказал Трамп.

Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.