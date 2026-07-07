Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Умер сооснователь ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич
В Белоруссии умер 81-летний сооснователь ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич
В возрасте 81 года ушел из жизни заслуженный артист Белорусской ССР и один из создателей легендарного вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич.
О кончине музыканта сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня», передает ТАСС. Причины ухода артиста из жизни не раскрываются.
Церемония прощания с выдающимся деятелем культуры состоится 9 июля. Владислав Мисевич стоял у истоков знаменитого коллектива и посвятил ему значительную часть своей творческой жизни.
Звание заслуженного артиста республики было присвоено музыканту в 1979 году. Он выступал в составе классических «Песняров» с 1968 по 1992 год, а затем вернулся в коллектив в 1998 году. Впоследствии, вплоть до 2021 года, Мисевич являлся участником ансамбля «Белорусские песняры».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале из-за проблем с сердцем из жизни ушел другой музыкант коллектива «Песняры» Георгий Портной.