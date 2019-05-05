В сгоревшем хвосте «Суперджета» начали поиск людей

Спасатели пытаются найти выживших в сгоревшей хвостовой части самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», аварийно севшего в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил источник в экстренных службах.

«Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие», – сказал источник «Интерфакса».

Пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета, передает ТАСС.

Сообщается, что после вылета из Москвы в Мурманск один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла, о чем доложил экипажу, который принял решение вернуться в Шереметьево.

По предварительным данным, на борту самолета находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Точной информации о погибших и пострадавших нет. Информагентства располагают данными об одной жертве аварии, неофициальные источники – о 10-12 погибших. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц, однако точное число жертв СКР также не уточняет.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание, информации о жертвах пока нет.

Сообщается, что возгорание могло произойти из-за попадания молнии. Огонь полностью охватил аварийно севший в Шереметьево самолет, люди покидали лайнер на ходу.