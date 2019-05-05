Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета

В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.

Видео, опубликованное в Telegram-канале Varlamov News, сделано очевидцем происходящего Петром Гункевичем. На нем пассажиры по трапу, приставленного к передней части лайнера, выбегают из самолета. Задняя часть SSJ-100 объята пламенем.

В Telegram-канале FlightMode также показано развертывание надувного трапа у самолету.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, на борту произошло сильное возгорание. Ранее сообщалось, что все 78 человек эвакуированы, пострадали 10 человек, однако позже появились данные о 10 жертвах. Самолет потушен.