Голикова заявила о «катастрофической» потере населения Россией

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа.

«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели – это естественный прирост населения и продолжительность жизни <...> Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца (2019 года – прим. ВЗГЛЯД) естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – сказала она, передает ТАСС.

Голикова объяснила, что многие регионы специально снижали показатели смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смерти, таких, как ДТП.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», – отметила вице-премьер.

Она добавила, что в какой-то момент занижение стало невозможно, потому что стали критически расти группы других заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

После критики Минздрава и социального блока правительства ситуации с занижением показатели начали расти.

«Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] – на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%», – добавила Голикова.

Федеральные медицинские организации должны принять активное участие в анализе ситуации, отметила вице-премьер.

«Без вашего профессионального участия в регионах – в значительном количестве, не во всех – позитивные процессы могут не происходить», – заключила Голикова.

В июне Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью в 2018 году.