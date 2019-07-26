Программу маткапитала могут продлить до 2025 года

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин не исключил возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, но этот вопрос еще не обсуждался на правительственном уровне.

Топилин отметил, что срок программы ограничен, и «тем, кто хочет завести ребенка», следует сделать это «как можно быстрее», передает ТАСС.

«У нас пока рождаемость снижается, и нам очень важно, чтобы люди реагировали на те меры поддержки, которые есть сейчас. В этом есть определенный смысл. При этом, я, конечно, не исключаю, что будет принято продление этой программы, но этот вопрос пока не обсуждался и по нему никаких решений нет», – добавил министр.

Ранее Минтруд предложил сделать материнский капитал бессрочным. 18 июня министерство опровергло урезание расходов на эту программу.

Россияне заявляли об эффективности материнского капитала.

Напомним, программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей.

Размер материнского капитала индексируется и в данный момент составляет 453 тыс. рублей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила президенту России Владимиру Путину продлить программу до 2025 года. По ее словам, решение об этом должно быть принято до конца 2019 года.

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