Россияне заявили об эффективности материнского капитала

Граждане России заявили об эффективности материнского капитала, а также высказали заинтересованность в продлении программы и расширении возможностей ее использования, следует из опроса ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, практически каждый россиянин (96%) в разной степени осведомлен о праве на получение материнского капитала, 56% опрошенных хорошо знают об этой программе.

О том, что уже воспользовались программой, заявили 15% опрошенных, еще у 43% россиян такую поддержку получали близкие родственники.

64% граждан полагают, что материнский капитал стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка, и чаще об этом говорят представители самой молодой возрастной группы 18-24 года (69%), а также люди в возрасте старше 60 лет (71%).

Большинство также поддерживают тезис, что материнский капитал помогает улучшить материальное положение семей (76%); чаще всего такое мнение доминирует в старшей возрастной группе 60+ (80%)

При этом 69% респондентов утверждают, что материнский капитал стимулирует рождаемость преимущественно среди малообеспеченных граждан, и чаще так думают представители старшей возрастной группы 60+ (74%).

Не согласны с этим 26% россиян – преимущественно 18-24-летняя молодежь (34%). Представители данной возрастной группы также чаще говорят о том, что средствами от программы материнского капитала сложно воспользоваться (53%).

В среднем по выборке данное мнение поддерживают около половины опрошенных (46%), а 40% не согласны с ним.

Программа материнского капитала рассчитана только до 2021 года, и абсолютное большинство наших сограждан поддерживают ее продление – 78%. Особенно актуален такой запрос среди тех, кому от 25 до 34 лет (84%).

При этом одна пятая часть опрошенных (21%) ограничили бы действие программы только для малообеспеченных семей. Самыми активными сторонниками данной точки зрения выступают люди старше 60 лет (24%).

Около половины опрошенных (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить средства на лечение матери и ребенка, еще 17% хотели бы использовать деньги на капитальный ремонт жилья, 12% – получить часть суммы наличными.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 июня 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке объемом 1,6 тыс. респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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