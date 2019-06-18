Минтруд опроверг урезание расходов на маткапитал

Информация о возможном урезании на материнский капитал не соответствует действительности, завили в Министерстве труда России.

«Материнский капитал получают и будут получать все имеющие на него право. В ходе бюджетного процесса параметры бюджета ПФР могут корректироваться», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минтруда.

Ранее о том, что Минтруд якобы предлагает уменьшить объем средств на предоставление маткапитала в 2020-2021 годах в новом бюджете, сообщили СМИ.

Добавим, что 6 июня министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал будет проиндексирован до 470 тыс. рублей с 1 января 2020 года.