Минтруд анонсировал рост суммы материнского капитала с 2020 года

Материнский капитал будет проиндексирован до 470 тыс. рублей с 1 января 2020 года, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года – прогноз роста потребительских цен составляет 4% –материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», – сказал он.

В настоящее время размер материнского капитала в России составляет 453 тыс. рублей.

Ранее Топилин предложил ввести пособие на ребенка до 18 лет исходя из нуждаемости семей, так как сейчас материальная поддержка сосредоточена на семьях, где дети младше трех лет.

В апреле российское правительство задумалось о выплате материнского капитала после рождения первого ребенка.

Напомним, в России существуют три вида пособий: при рождении первенца (из регионального бюджета выделяются средства для семей с низким доходом), при рождении второго ребенка (из материнского капитала), а также поддержка семьям после рождения в них третьего и последующих детей.

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