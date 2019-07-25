Минтруд предложил сделать материнский капитал бессрочным

Минтруд предлагает не просто продлить материнский капитал до 2025 года, а сделать его бессрочным, сообщил первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной. Чтобы эта мера была всегда, чтобы индексировалась всегда, чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле», – передает РИА «Новости» ответ Вовченко на вопрос об отношении министерства к возможному продлению срока действия программы маткапитала до 2025 года.

В июне министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что материнский капитал будет проиндексирован до 470 тыс. рублей с 1 января 2020 года.

Напомним, 18 июня Минтруд опроверг урезание расходов на маткапитал.

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