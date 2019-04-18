Почему россияне стали дольше жить

Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей?

«Мы достигли очередного максимума в продолжительности жизни россиян, увеличив в целом для всех россиян на 0,2 года, сейчас уже 72,9 (года), для мужчин – на 0,3, и таким образом мы сократили разницу в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами», – заявила в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова. Как известно, десять лет назад продолжительность жизни в России не превышала 69 лет.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» отмечены «лучшие в мире показатели» в том, что касается младенческой и материнской смертности, отметила министр.

«Мы снизили почти на 9% младенческую смертность и на 8,2% – материнскую. 34 региона уже сейчас имеют нулевую материнскую смертность за год, 44 региона имеют показатель младенческой смертности ниже, чем среднероссийский», – отметила министр. Скворцова сообщила, что Россия достигла показателя 5,1 на 1 тыс. родившихся живыми, что является целевым показателем для 2021 года.

Кроме того, поднять продолжительность жизни помогли, по словам министра, и успехи в решении проблемы абортов, число которых снизилось на 60 тыс. в год.

Также улучшилась и ситуация с санитарной авиацией в стране, добавила Скворцова. «Сейчас уже фактически страна ее восстановила (то, что было утрачено после развала Советского Союза), и это позволило нам дополнительно спасти около 20 тыс. жизней, в том числе большое количество детей, благодаря своевременной эвакуации», – сказала глава Минздрава.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко напоминает, что показатель продолжительности жизни состоит из множества слагаемых. «Это средняя продолжительность предстоящей жизни для данного поколения, родившегося в этом году. Она зависит от детской, младенческой смертности, от показателей числа пьянствующих, ДТП с летальным исходом и так далее. И от работы системы здравоохранения отчасти. Однако, прежде всего, это зависит от отношения самих людей к своему здоровью, от занятия спортом и так далее. Это многофакторный показатель», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

Онищенко заметил, что «от состояния системы здравоохранения наше здоровье и наша продолжительность жизни зависит примерно на 20%». Остальные 80% – это «окружающая среда, вредные привычки, наша активность, питание. И даже то, что мы смотрим. Драки, убийства, из-за которых постоянно находимся в стрессе, или мелодрамы, которые тоже играют свою роль», – добавил Онищенко.

Той же позиции придерживается и бывший глава комитета Госдумы по вопросам здравоохранения, сенатор Сергей Калашников – «качество здравоохранения на продолжительность жизни влияет не более чем на 30%, а все остальное – другие демографические показатели». Не стоит считать продолжительность жизни главным показателем качества здравоохранения, предупредил сенатор. «Это демографический показатель, который к здравоохранению имеет очень опосредованное отношение».

Даже если сейчас людям запретят пить и курить – это не значит, что они начнут жить на 10 лет больше»,

пояснил сенатор газете ВЗГЛЯД.

Хотя мы действительно «достигли исторического положительного минимума детской смертности, мы еще очень отстаем от Евросоюза, Японии – от многих стран. Нам еще есть куда двигаться, по полной программе», отметил сенатор.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

Напомним, в среднем в Западной Европе ожидаемая продолжительность жизни достигает 79,5 года для мужчин и 84,2 года для женщин, что примерно на пять лет больше чем в Москве. Средняя ожидаемая продолжительность жизни москвича – 77,9 года, или 72,96 года для мужчин и 80,36 – для женщин.

Не только показатель Москвы, но даже средний по России показатель, о котором сообщила Скворцова, теперь превышает показатели Восточной Европы. Там, в бывших соцстранах, статистика фиксирует 66,4 для мужчин и 77,2 года для женщин.

Впрочем, в России есть провинции, где похвастаться особенно нечем – там низкий уровень доходов, при этом высок уровень пьянства, насильственных преступлений и суицидов. Самый худший показатель в Туве, где средняя продолжительность жизни всего 64,2 года.

Сенатор Калашников уверен: снижение числа абортов, о котором упоминает министр, следует объяснить не успехами Минздрава, а чисто внешним фактором – общим уменьшением числа фертильных (способных рожать) женщин, это примета демографического спада.

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Зато снижение младенческой смертности – действительно заслуга правительства. Его удалось добиться «за счет того, что резко повысилось финансирование перинатальных центров в сравнении с теми средствами, которые поступали туда еще лет десять назад», считает он.

Также ясно снижается статистика по онкологии, порадовался сенатор. С одной стороны, сильно растет количество выявленных случаев онкологических заболеваний за счет анализа ПСА, который стал входить в регулярные обследования. С другой – медицина научилась реально лечить рак на первой и второй стадиях.

«Появились новые препараты, сильно усовершенствовалась химиотерапия, более широко внедряется лазерная хирургия», – поясняет Калашников. «Определенные успехи в онкологии есть», – резюмировал он.

С санитарной авиацией тоже ситуация идет на улучшение. «Еще несколько лет назад ее просто физически не было, – заметил сенатор, – а сейчас уже третий год подряд в бюджете закладываются деньги на санитарную авиацию. Там много проблем, денег не хватает, самолетные парки не соответствуют, но она по крайней мере появилась, в частности в Якутии».

В свою очередь, демографы считают данные министра вполне объективными.

«Оценки Скворцовой основаны на статистике загсов. Можно спорить о том, как Росстат рассчитывает доходы населения или другие неочевидные показатели, но смертность – это статистика загсов, поэтому тут не сильно похимичишь.

Ну, кроме маргинальных случаев, когда вдова получает пенсию за умершего мужа,

– заявил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук Сергей Смирнов. – Я слышал контраргументы: мол, иду по кладбищу – и очень много молодых. Да, верно, но средняя продолжительность все-таки выше».

Эксперт посетовал, что в России все еще сохраняется слишком большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кроме того, разные регионы тоже очень сильно отличаются между собой.

«Например, Тульская область известна как самый пожилой регион России, туда стекаются те, кто уезжает с северов, поэтому средний возраст там выше и, подозреваю, что средняя продолжительность тоже», – поделился эксперт. В здравоохранении безусловно есть проблемы – и не только в «депрессивных» регионах, но и в той же Москве, социальные сети полны разного рода негодованиями.

Помимо объективных социально-экономических условий – здорового и нездорового образа жизни, алкоголизма и наркомании – Смирнов призывает учитывать и чисто генетический фактор. Однако это не отменяет обязанности властей улучшать систему здравоохранения, условия труда, экологическую обстановку.

Одним из важных достижений демограф считает заметное снижение алкоголизма в России. «Мы стали меньше пить, в масштабах страны, конечно же, это влияет. У меня вот во дворе спортивную площадку сделали. И она не пустует, все время занята футболистами», – не без радости отметил Смирнов.

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