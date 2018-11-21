Голикова назвала метод повышения продолжительности жизни россиян до 78 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.

«Наверно, самый главный для нас показатель – это показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет», – сказала Голикова в ходе брифинга по стратегическому развитию и национальным проектам.

По ее словам, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» планируется снижение смертности на 17% в большей степени за счет работы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Смертность от первых должна снизиться на 24%, а от вторых – на 8%, пишет «Интерфакс».

Таким образом за эти годы должно быть спасено более 200 тыс. человек, уверена Голикова. Она отметила, что сердечно-сосудистые заболевания являются лидером смертности в России.

Ранее вице-премьер называла регионы России с самой высокой смертностью, которая превышает общероссийские показатели.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в сентябре, что продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума в 73 года.