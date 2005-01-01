Медведев заявил о достижении Россией рекорда по продолжительности жизни

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума, однако отметил, что необходимо и далее улучшать этот показатель, развивая медицину.

Медведев заявил на заседании правительства, что «сегодня продолжительность жизни достигла в нашей стране исторического максимума, около 73 лет», и теперь «необходимо идти дальше», передает «Интерфакс».

Этот показатель следует улучшать за счет развития медицины, «а, значит, нам нужны и система своевременного выявления заболеваний, максимальный охват диспансерным наблюдением, доступная по всей стране квалифицированная медицинская помощь и, конечно, современные технологии диагностики лечения и реабилитации, включая телемедицинские технологии».

Необходимо также переоснастить региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в регионах, поставлять новое оборудование для быстрого выявления и лечения онкозаболеваний, развивать сеть учреждений первичной медпомощи.

Все это невозможно без хороших специалистов, потому требуется «ликвидировать дефицит кадров, выправить ситуацию в поликлиниках и с терапевтами».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неожиданную угрозу для долголетия мужчин.