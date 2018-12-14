Голикова назвала регионы с самой высокой смертностью

Показатели смертности населения превышают общероссийские в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наиболее чувствительными с точки зрения смертности являются такие регионы, как Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская, Псковская области, где показатели смертности существенно выше, чем среднероссийские», цитирует РИА «Новости» Голикову.

Она выступила на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов России при Федеральном Собрании.

Она отметила, что смертность в России стабилизировалась к уровню прошлого года, хотя ее темпы остаются достаточно высокими.

В сентбяре Росстат сообщал о росте смертности в 54 субъектах России.

Ранее ученые из ВШЭ и Минздрава заявляли, что мужчины в России и Восточной Европе умирают раньше женщин из-за злоупотребления алкоголем.