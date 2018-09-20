Численность населения России снизилась

Росстат опубликовал информацию о численности населения России.

Согласно данным Росстата на 1 августа, с января постоянное население страны сократилось на 0,063% (91,9 тыс. человек) – до 146,8 млн человек.

В 2017 году за такой же период число жителей страны выросло на 0,004% (5,3 тыс. человек), передает ТАСС.

Росстат указал на снижение рождаемости в 83 субъектах и рост смертности в 54 субъектах России.

Естественный прирост населения зафиксирован в 18 субъектах (в 2017 году таких было 22).

В августе ученые назвали 10 стран, в которых значительное снижение рождаемости может привести к демографической катастрофе.