Продолжительность жизни россиян достигла рекорда

Россия в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» достигла очередного максимума в продолжительности жизни граждан, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы достигли очередного максимума в продолжительности жизни россиян, увеличив в целом для всех россиян на 0,2 года, сейчас уже 72,9 (года), для мужчин – на 0,3, и таким образом мы сократили разницу в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что наибольший рост продолжительности жизни отмечен в сельской местности – более чем на 0,3 года.

Скворцова также рассказала, что в России фактически нет очереди на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Мы значительно увеличили, до 78 тысяч, число ЭКО, и абсолютно бесплатных. Фактически у нас нет сейчас очереди на ЭКО, и вообще мы развиваем репродуктивное направление», – сказала она.

Кроме того, указала министр, на 60 тыс. за год снизилось число абортов. В лучшую сторону изменилась и ситуация с санитарной авиацией в стране, добавила Скворцова.

«Сейчас уже фактически страна ее восстановила: то, что было утрачено после развала Советского союза, и это позволило нам дополнительно спасти около 20 тыс. жизней, в том числе большое количество детей, благодаря своевременной эвакуации», – сказала глава Минздрава.

По ее словам, Россия также демонстрирует лучшие мировые показатели по снижению смертности от туберкулеза.

«Туберкулез: заболеваемость снизилась у взрослых на 9%, у детей – на 14%, а смертность от туберкулеза – более чем на 15%. Наши темпы удивляют весь мир. В среднем по миру показатель снижения – 3%, а у нас – 15%, в пять раз больше», – сообщила Скворцова.

Что касается младенческой и материнской смертности, то и здесь, отметила министр, отмечены «лучшие в мире показатели».

«Мы снизили почти на 9% младенческую смертность и на 8,2% – материнскую. 34 региона уже сейчас имеют нулевую материнскую смертность за год, и 44 региона имеют показатель младенческой смертности ниже, чем среднероссийский», – отметила министр.

Скорцова сообщила, что Россия достигла показателя 5,1 на 1 тыс. родившихся живыми, что является целевым показателем для 2021 года.

«Соответственно смертность материнская сейчас уже 6,7 на 100 тыс. Хочу напомнить, что в советское время этот показатель был 120», – отметила Скворцова.

По ее словам, впервые за последнее десятилетие удалось взять под контроль ВИЧ-инфекцию.

«Заболеваемость больше не растет: она осталась на уровне предыдущих двух лет. Нам понятно, почему получилось так сделать: потому что мы до 38 млн граждан, это 26% населения, увеличили охват бесплатным тестированием и, что самое главное, мы резко увеличили охват бесплатным лечением правильным ВИЧ-пациентов, сейчас мы достигли 60%. Но нам нужно достичь 90%. И мы планируем в этом году превысить 70% и в следующем году достичь 90%», – сказала она.

Министр отметила, что ситуация с заболеваемостью ВИЧ в России пойдет на спад, если в этом году будут сделаны намеченные шаги.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство планирует повысить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.