Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми

Владимир Путин назвал семью с тремя детьми правильной. Президент уже много раз говорил о необходимости роста рождаемости и важности больших семей. И это на самом деле главная задача для государства и общества. Семья с тремя детьми должна стать нормой, если мы хотим сохранить и развить великую русскую цивилизацию.

О том, что нам нужно стремиться к трехдетной семье, Владимир Путин говорил еще в 2012 году – тогда он назвал это нашим ориентиром. А в пятницу в разговоре с и. о. губернатора Мурманской области Чибисом речь зашла о проблемах жизни в закрытых военных городах, где в основном живут военные. Губернатор сказал, что «качество жизни сегодня в наших ЗАТО не выдерживает никакой критики. При огромном количестве детей: почти три ребенка на семью. На самом деле нам надо менять эту ситуацию». Президент поправил Чибиса: «Не огромное, нормальное. Это правильно».

Понятно, что Андрей Чибис (у которого к 40 годам пока двое детей), употребляя слово «огромное», имел в виду не трех детей в семье, а общее количество детей в закрытых городах. Но президенту резануло слух само сочетание «огромное» и «три на семью». Действительно, трое детей должны быть нормой – это правильная семья и с точки зрения воспитания детей, и с точки зрения национальных интересов. Все, что меньше, не обеспечивает русского будущего.

Молодцы мурманские военные – у них в среднем почти в два раза больше детей в семье, чем в среднем по России. Сейчас средняя семья у нас состоит из полутора детей, а у них почти три. Но нам нужно сделать так, чтобы семьи, в которых есть три ребенка, стали обычными, нормальными.

Да, у нас есть определенный прогресс с увеличением числа многодетных семей, за 10 лет их стало больше на четверть. Но их все равно очень мало, потому что мы уже вошли в очередную демографическую яму, когда выросло и подрастает малочисленное поколение родившихся в 90-е. И нам нужно выбираться из нее, причем так, чтобы потом не угодить в нее снова.

Сейчас средняя рождаемость у нас упала до полутора детей на одну женщину (это опять-таки связано с вступлением в фертильный возраст более малочисленного поколения), а для простого воспроизводства нужно 2,15. Но с учетом наших демографических ям – 2,4. Это просто для сохранения текущей численности населения. А для роста нужно три и больше.

То есть стремление к семье с тремя детьми это не прихоть, а вопрос физического выживания и развития русского народа и нашей цивилизации.

В начале ХХ века, после первой всероссийской переписи населения, показавшей численность населения Российской империи в 125 миллионов, Менделеев сделал прогноз роста населения: к 2000 году у него получилось почти 600 миллионов (а к 2050-му – миллиард 280 миллионов). Понятно, что он не учитывал ни две войны с революцией, ни распад СССР (но считал Польшу с Финляндией), ни кризис семейных ценностей и падение рождаемости. Но все равно разрыв впечатляющий. К 2000 году все постсоветские государства не набирали и половины от менделеевских 600 миллионов. Но сейчас нужно думать не о прошлом, а о будущем.

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Владимир Путин не случайно с самых первых лет своего президентства стал говорить об огромном значении роста рождаемости и сбережении народа. Были приняты разные меры поддержки рождаемости – тот же материнский капитал, например. И «русский крест», то есть превышение смертности над рождаемостью, мы несколько лет назад преодолели. Но потом снова началось превышение смертности над рождаемостью. Изменить ситуацию можно только через принятие обществом новой модели семейной жизни: когда трое детей – это норма. И стремлением к настоящей многодетности – семьям с пятью и большим количеством детей. Только когда многодетных семей у нас станет больше половины, мы можем быть спокойны за физическое выживание русского народа.

Как этого достичь?

Уменьшение детской смертности, забота о женском здоровье как таковом, борьба с абортами – все это необходимо делать для повышения рождаемости в наших семьях. Но самыми главными являются две вещи: это защита традиционных моральных ценностей и повышение уровня жизни семей. У человека без традиций и ценностей, «без царя в голове», не будет стремления к созданию семьи. Напротив, ведь современная глобальная цивилизация мегаполисов построена на культивировании личного потребления и личных удовольствий. Чем больше потребителей – тем лучше, а два одиноких человека потребляют больше, чем супружеская пара.

Конечно, даже лишенный ориентиров и корней человек все равно стремится завести семью, но не может сохранить ее и легко разводится, даже если уже есть дети. Это приводит к воспроизводству таких же одиноких, как он, людей уже в следующих поколениях. Так что моральные ценности в любом случае первичны – без них никакой семьи с тремя детьми, как нормы, мы не добьемся.

Но и материальный фактор играет важную роль. И не надо бояться, что рост уровня жизни приведет к уменьшению числа детей. Во всем мире действительно есть закономерность – чем выше благосостояние, чем меньше рождаемость. На самом деле, чем выше урбанизация, тем ниже рождаемость. Люди плохо размножаются в больших городах. Там идет постоянная гонка за выживание и карьерный рост в условиях тесноты и большой скученности. А это мало способствует появлению большой семьи.

И главное – богатые горожане легче попадают под влияние «культуры» удовольствий и потребления, и забывают о высших, то есть в том числе и семейных ценностях. Так что сам по себе уровень жизни, уровень доходов никак не противоречит большой семье. Просто она возможна там, где сохраняются ценностные ориентиры и есть правильная организация жизни населения. То есть люди живут в своих домах: в пригородах, в маленьких городах, на природе.

Это тем более верно для России, где и уровень жизни еще долго нужно поднимать до желаемого, и пространства позволяют обустроить жизнь не то что 150, а 300 миллионов человек. Рост доходов семьи - это не только рост зарплат в стране, но и введение всевозможных льгот и преимуществ и для больших, и для нормальных семей, то есть семей с тремя детьми. Например, нужно не просто засчитывать матери в стаж время воспитания детей до трех лет, но и выплачивать ей среднюю зарплату по региону в том случае, если она родила троих детей и занимается их воспитанием. Нужно не стимулировать быстрое возвращение женщины на работу, а, наоборот, создавать для нее (точнее даже для семьи) финансовые условия для семейной «работы».

И общество, и власть должны приучить себя мыслить семейными категориями. То есть поставить в центр внимания не поддержку детей, женщин или повышение уровня доходов как таковых, а именно семью как целое. Тогда семьи с тремя детьми станут нормой. Нормой счастья и нормой жизни в России.