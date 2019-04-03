Кабмин задумался о выплате материнского капитала после рождения первого ребенка

С целью стимулирования рождаемости в России правительство обсуждает возможность предоставить семье право на материнский капитал после рождения первого ребенка, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», – приводит «Интерфакс» слова Голиковой из эфира телепрограммы «60 минут».

«Очевидно, что, скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано со многими аспектами, в том числе с той темой, о которой сказали вы: с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской», – добавила вице-премьер.

Она напомнила, что в России существуют три вида пособий: при рождении первенца (из регионального бюджета выделяются средства для семей с низким доходом), при рождении второго ребенка (из материнского капитала), а также существует поддержка семьям после рождения в них третьего и последующих детей.

Голикова отметила, что пока трудно оценить влияние на демографию мер, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2017 года.

«Сейчас, наверно, рано говорить о том, как они повлияли – и повлияли ли вообще – на мотивацию семей к рождению, появлению первых, вторых и последующих детей. Я думаю, что такие итоги более или менее можно будет подводить в середине – в конце 2019 года», – пояснила вице-премьер.

Однако, по ее словам, скорее всего, потребуются и другие меры.

В настоящее время право на материнский капитал семья получает при рождении или усыновлении второго ребенка. Согласно данным ПФР, чаще всего маткапитал родители тратят на улучшение жилищных условий.

Напомним, Путин предложил давать выплаты не только тем семьям, в которых доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимума, но и тем, где среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов.