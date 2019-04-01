Маткапитал предложили тратить на оплату частных детсадов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями.

Сейчас, по действующим правилам, средствами материнского капитала можно оплачивать только негосударственные детсады, организованные юридическими лицами, а не индивидуальными предпринимателями.

Однако Титов считает это положение несправедливым, так как и индивидуальный предприниматель, и юридическое лицо, оказывая услуги по уходу и присмотру за детьми, выполняют одинаковый список требований, в том числе и требование получать лицензию на право ведения образовательной деятельности, пишет «Российская газета».

«Складываются дискриминирующие условия для предпринимателей различных организационных форм, фактически осуществляющих деятельность в идентичных обстоятельствах. Это порождает многочисленные судебные споры и обращения граждан в органы прокуратуры», – цитирует письмо Титова издание.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей также подчеркнул, что риски «обналичивания» маткапитала через индивидуальных предпринимателей не выше, чем через организации.

Однако в пресс-службе министерства сообщили, что предложение разрешить тратить маткапитал на оплату частных детсадов не поступало, передает РИА «Новости».

В феврале Владимир Путин предложил расширить возможности получения выплат за рождение первого и второго ребенка.

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