Путин предложил повысить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумов

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил с 1 января 2020 года повысить до двух прожиточных минимумов выплаты семьям с детьми.

«На рубеже 2023-2024 годов мы должны добиться возобновления естественного прироста населения. Есть уже подготовленный пакет мер поддержки семей. Первое, важно, чтобы рождение ребенка не означало для семей снижения уровня благосостояния. У нас уже предусмотрены выплаты на второго и третьего ребенка. Их размер зависит от субъекта федерации, в среднем по стране – это 11 тысяч рублей в месяц», – напомнил президент.

В качестве новых мер глава государства предложил, чтобы с 1 января 2020 года пособия на первенца и второго ребенка получали семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. «Это позволит почти в полтора раза увеличить число семей, имеющих права на дополнительные выплаты на ребенка», – отметил президент, передает RT.

Кроме того, выплаты для ухода за детей с инвалидностью предложено повысить с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. «Понимаю, что и это не много, но это все же повысит благосостояние семей», – отметил президент.