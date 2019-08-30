Путин назвал «нормальное» количество детей в семье

Президент Владимир Путин назвал «нормальным и правильным» наличие трех детей в российской семье.

На встрече с главой государства, говоря о «закрытых» городах, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что качество жизни в ЗАТО не выдерживает никакой критики, и это «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», – заметил на это президент.

Чибис также рассказал Путину, что власти Мурманской области считают главным вызовом увеличивающийся отток населения. «Причем этот отток населения растет: за 2018 год рост по сравнению с прошлым годом на 26%. Самое страшное, что уезжает трудоспособное население, прежде всего, и наша молодежь», – сказал Чибис, слова которого приводятся на сайте Кремля.

По его словам, «медицина, жилье, качество городской среды, – не устраивает и не соответствует текущим стандартам». Чибис добавил, что «на самом деле количество рабочих мест увеличивается, но жить на Севере тяжело».

«И первое, с чего я начал, это как раз с решения этих ключевых задач: с наведения элементарного порядка, чистоты в городах, с благоустройства, с решения проблем медицины. Это первые шаги, которые позволяют изменить отношение людей к Кольскому полуострову, к Северу. И мы запустили проект под слоганом «На Севере – жить!», решая все эти ключевые вопросы», – рассказал Чибис.

Он также сообщил президенту о том, что второй проблемной темой региона было состояние ЖКХ, однако власти приступили к ее решению, и положительные изменения уже видны.

В мае в России вступили в силу новые правила получения детских пособий на первого и второго ребенка. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

Напомним, в России существуют три вида пособий: при рождении первенца (из регионального бюджета выделяются средства для семей с низким доходом), при рождении второго ребенка (из материнского капитала), а также существует поддержка семьям после рождения в них третьего и последующих детей.

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